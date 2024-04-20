Палата представителей США готовится одобрить военную помощь Украине на $61 млрд

В случае, если законопроект будет одобрен, его передадут в Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Затем его должен подписать президент-демократ Джо Байден, который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Сначала была битва в Сенате

Споры вокруг помощи Украине в американском Конгрессе идут почти пять месяцев.

Когда в конце прошлого года Вашингтон передавал Киеву последнюю партию помощи, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупреждал, что если Конгресс в ближайшие недели не утвердит новый пакет поддержки Украины, средств для этого в бюджете практически не будет.

Многие категории военных поставок Киев может получать в достаточном количестве только от США: прежде всего это ракеты противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Дефицит этих боеприпасов поставил в тяжелое положение украинскую армию, она вынуждена постепенно отступать, а аналитики предупреждают, что в определенный момент фронт может обвалиться.

Тем не менее пакет помощи тяжело проходил даже через Сенат, который контролируют демократы. Еще в декабре республиканское меньшинство заблокировало попытку принять внесенный администрацией Байдена законопроект, в котором, в расчете облегчить его принятие, была объединена помощь Украине, Израилю и Тайваню.