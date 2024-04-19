Генштаб Сил обороны ЭР о боевых действиях в Украине: ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная. За последние дни увеличилось число атак (до 90 атак в день) со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по всем направлением. Россия добилась некоторых успехов. Она совершила тактический прорыв к северо-западу от Авдеевки, а также продвинулась вперед на 5 км. ВС РФ удерживают давление на населенный пункт Часов Яр, где они продвинулись с южного фланга. Частые атаки и удержание оперативного темпа говорят о сохранении инициативы ВС РФ, это ставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в затруднительное положение. ВСУ нуждаются в поддержке своих западных партнеров, в приоритете нехватка боеприпасов. Незапланированного отступления ВСУ или прорыва линии фронта не наблюдается. Украина вынуждена постепенно отказываться от контроля территорий, где нет подготовленных оборонительных позиций или возможности для оборонительных действий.

ВС РФ продолжают террористические бомбардировки гражданского населения Украины в приграничных районах, а также наносят глубокие удары по основным населенным пунктам и энергетической инфраструктуре. Украина наносит глубокие удары по российским военным аэродромам и нефтеперерабатывающим комплексам. Примечательной можно считать высокоточную атаку на аэродром Джанкой в ночь на 17 апреля. По данным открытых источников, уничтожены минимум четыре зенитных ракетных системы C300/400 большой и средней дальности и системы управления воздушным пространством.

Луганское направление

На территории между населенными пунктами Кременная и Лиман существенных изменений не наблюдается. ВС РФ продолжают реорганизацию подразделений. Это означает, что действующие на линии фронта подразделения отправляются в тыл для восстановления и пополнения запасов, и им на смену приходят свежие подразделения, которые ранее находились вдали от боевых действий или в тылу.

Донецкое направление