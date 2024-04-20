„Неделю сидели в засаде“. Буданов рассказал Би-би-си, как сбили российский Ту-22
„Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать“, — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который в эту ночь участвовал в очередном ударе по Украине.
„Неделя была, скажем так, сама „засада“. Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж“, — пояснил руководитель ГУР. Он заявил, что не хотел бы раскрывать подробности. Но уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км. И для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50.
По данным ГУР, у России еще есть самолеты такого рода. Но, подчеркнул Буданов, „это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне“, от чего „Одессе будет немного легче сейчас“.
Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, „которые, вероятно, больше всего принесли именно разрушений по городу“
По его словам, эти мощные и быстрые ракеты „никто не мог перехватить“.
Но, поскольку это еще советская разработка, точность этой ракеты „не так уж велика“.
А потому „большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты“.
Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять „только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря“, — говорит Буданов.
„Х-22, я надеюсь, больше не увидят“, — предположил руководитель ГУР в интервью Украинской службе Би-би-си.
„Первый урон или техническая неисправность“?
Ранее украинские военные заявили, что 19 апреля им впервые удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это носитель крылатых ракет Х-22, которыми он мог атаковать украинские города и в эту пятницу, во время очередного массированного удара.
Это была общая операция военной разведки и Воздушных сил, сообщили в ГУР. Там опубликовали видео, судя по всему, из штаба в момент вероятного сбивания самолета.
«Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время „Кинжал“, впервые сбили „Циркон“. Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95», — сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире «Радио Свобода» (в России объявлено «иностранным агентом» и «нежелательной организацией»).
В то же время в российском Министерстве обороны заявили, что ракетоносец Ту-22М3 «разбился после боевой задачи». А причиной падения могла быть «техническая неисправность».
По сообщениям российских СМИ, самолет упал в Ставропольском крае в пустынной местности.
«Пилоты катапультировались, три члена экипажа уже найдены, продолжаются поиски еще одного пилота», — сообщили в российском Минобороны.
А российское государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местного губернатора пишет, что по крайней мере один пилот погиб.
„Законная цель“
Комментируя сбитие российского бомбардировщика, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это было в рамках права Украины на самозащиту.
„Мы должны помнить, что это военная агрессия: Россия напала на Украину. Украина имеет право на самозащиту. А это включает удары по законным военным целям и вне (территории) Украины“, — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Украина- НАТО.
Заседание проходило на уровне министров обороны стран-членов. Инициировал заседание президент Зеленский, попросивший об этом после последних массированных российских обстрелов.
„Путина нужно спустить с неба на землю“
Выступая перед участниками Совета по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что „Путина надо спустить с неба на землю“.
Он повторил свой тезис о том, что „сделать украинское небо безопасным“ — это вполне реальная задача. Об этом украинский президент говорит почти в каждом своем выступлении после того, как Израилю и союзникам удалось уничтожить 99% из трех сотен ракет и дронов, которыми Иран атаковал Израиль.
„Это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники“, — заявил Владимир Зеленский.
По завершении заседания глава НАТО заявил, что „помощь уже в пути“ и что уже скоро появятся новости о предоставлении Украине новых систем ПВО и другого оружия для противодействия российской агрессии.