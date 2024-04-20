„Неделю сидели в засаде“. Буданов рассказал Би-би-си, как сбили российский Ту-22

„Неделя была, скажем так, сама „засада“. Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж“, — пояснил руководитель ГУР. Он заявил, что не хотел бы раскрывать подробности. Но уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км. И для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50.

По данным ГУР, у России еще есть самолеты такого рода. Но, подчеркнул Буданов, „это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне“, от чего „Одессе будет немного легче сейчас“.

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, „которые, вероятно, больше всего принесли именно разрушений по городу“

По его словам, эти мощные и быстрые ракеты „никто не мог перехватить“.

Но, поскольку это еще советская разработка, точность этой ракеты „не так уж велика“.

А потому „большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты“.

Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять „только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря“, — говорит Буданов.

„Х-22, я надеюсь, больше не увидят“, — предположил руководитель ГУР в интервью Украинской службе Би-би-си.

„Первый урон или техническая неисправность“?

Ранее украинские военные заявили, что 19 апреля им впервые удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это носитель крылатых ракет Х-22, которыми он мог атаковать украинские города и в эту пятницу, во время очередного массированного удара.

Это была общая операция военной разведки и Воздушных сил, сообщили в ГУР. Там опубликовали видео, судя по всему, из штаба в момент вероятного сбивания самолета.