Страны Балтии призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Председатель Сейма Латвии Дайга Миериня, председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и председатель парламента Эстонии Лаури Хуссар обратились к Конгрессу США с призывом согласовать выделение Украине пакета помощи, который блокируется республиканцами уже несколько месяцев. "Европа делает исторические шаги, чтобы укрепить свою обороноспособность, но это неизбежно требует времени - времени, которого у Украины нет", - говорится в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Джеймсу Майклу Джонсону, обнародованном в пятницу, 19 апреля.

"В этот решающий момент необходима помощь США, прежде чем обороноспособность Европы проявится, и мы сделаем еще больше для помощи Украине", - поясняют авторы обращения. Поддержка Киева является "вложением в наше общее безопасное будущее", указывается в документе. В необходимости помочь Украине американских законодателей попытаются убедить и председатели комитетов по иностранным делам парламентов трех стран Балтии, которые сейчас находятся с визитом в Соединенных Штатах.

Конгресс США рассмотрит отдельный пакет помощи Украине

Ожидается, что Палата представителей Конгресса, контролируемая Республиканской партией, 20 апреля рассмотрит пакет помощи Киеву объемом 61 миллиард долларов (около 57 млрд евро). Противостояние демократов и республиканцев в законодательном органе США по этому вопросу идет с конца 2023 года. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, а министерство обороны предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

В середине февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов (около 89,2 млрд евро). Документ был заблокирован в Палате представителей. Ее спикер выразил недовольство тем, что, в законопроекте не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы. Однако к середине апреля программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты.