DELFI В УКРАИНЕ | „Отсюда ведется уничтожение врага“. Корреспондент посетил секретный пункт ВСУ

По словам Вернигоры, основная задача батальона - не допустить передвижения, накопления противника. Военные ВСУ круглосуточно дежурят на своих рабочих постах. Отсюда ведется наблюдение при помощи дронов, картинка в высоком разрешении передается на мониторы.