За рубежом
20.04.2024, 10:35

DELFI В УКРАИНЕ | „Отсюда ведется уничтожение врага“. Корреспондент посетил секретный пункт ВСУ

 
фото и видео
Cекретный командный пункт 9-го отдельного стрелкового батальона ВЧ А 793 Вооруженных сил Украины
Cекретный командный пункт 9-го отдельного стрелкового батальона ВЧ А 793 Вооруженных сил Украины
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Корреспондент RusDelfi посетил в Харьковской области секретный командный пункт 9-го отдельного стрелкового батальона ВЧ А 793 Вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ показали, откуда ведется разведка местности, обнаружение сосредоточения сил и средств врага, а также его уничтожение.

Командир 9-го стрелкового батальона, подполковник Павел Вернигора с позывным Эверест разрешает провести съемку на секретном командном пункте 9-го отдельного стрелкового батальона.

По словам Вернигоры, основная задача батальона - не допустить передвижения, накопления противника. Военные ВСУ круглосуточно дежурят на своих рабочих постах. Отсюда ведется наблюдение при помощи дронов, картинка в высоком разрешении передается на мониторы.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии