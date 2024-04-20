20.04.2024, 10:35
DELFI В УКРАИНЕ | „Отсюда ведется уничтожение врага“. Корреспондент посетил секретный пункт ВСУ
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ФОТО: | Delfi Meedia
Корреспондент RusDelfi посетил в Харьковской области секретный командный пункт 9-го отдельного стрелкового батальона ВЧ А 793 Вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ показали, откуда ведется разведка местности, обнаружение сосредоточения сил и средств врага, а также его уничтожение.
Командир 9-го стрелкового батальона, подполковник Павел Вернигора с позывным Эверест разрешает провести съемку на секретном командном пункте 9-го отдельного стрелкового батальона.