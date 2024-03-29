DELFI В УКРАИНЕ | Оппозиционер Борислав Береза: в Украине будут новый премьер и министры
Украинский оппозиционер Борислав Береза, который одним из первых заявил, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снимут с должности, в интервью Delfi рассказывает о новых инсайдах. В частности, по его словам, в ближайшее время просматриваются изменения в правительстве и скорее всего будут новый премьер и новые министры.
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Вы первым сообщили, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снимут с должности. Это произошло не в то же день, но все же президент Зеленский сменил главнокомандующего. Получается, у вас есть какие-то собственные достоверные источники информации?
Конечно. Более того, я постоянно даю информацию, которая оправдывается и подтверждается.
Чего ждать в ближайшее время, можете какой-то инсайд дать?
У нас в ближайшее время просматриваются изменения в правительстве, и скорее всего будет новый премьер, будут новые министры и хотят провести слияние министерств. Формат еще оговаривается, и вопрос в том, что эти фамилии присутствуют и сейчас во власти.
А вот это самое главное - пока среди тех кандидатов, которые я вижу как на должность премьера, так и на должность министров, я не вижу персоналий, которые могли бы этого добиться. Происходит банальная ротация людей из команды Зеленского на должности.
Есть ли у вас информация - ведутся ли сейчас переговоры о возможном перемирии?