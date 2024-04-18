18.04.2024, 08:35
DELFI В УКРАИНЕ | На передовой в Харьковской области: военнослужащие ВСУ о тактике противника и угрозе для Эстонии
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ФОТО: | Delfi Meedia
Корреспондент Delfi Роман Старапопов посетил пункт временной дислокации 34-й отдельной механизированной бригады ВСУ недалеко от Купянска в Харьковской области и пообщался с военнослужащими ВСУ.
„Они не прячутся, они просто идут во весь рост, спокойно, никакого прикрытия.Во время беседы Юзик вспоминает разговор с пленным российским военнослужащим и высказывает свои мысли о том, что заставляет россиян идти на войну.