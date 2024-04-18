За рубежом
18.04.2024, 08:35

DELFI В УКРАИНЕ | На передовой в Харьковской области: военнослужащие ВСУ о тактике противника и угрозе для Эстонии

 
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Слева направо: Мастер, Дядя, Юзик, Тытко
Слева направо: Мастер, Дядя, Юзик, Тытко
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Корреспондент Delfi Роман Старапопов посетил пункт временной дислокации 34-й отдельной механизированной бригады ВСУ недалеко от Купянска в Харьковской области и пообщался с военнослужащими ВСУ.

„Они не прячутся, они просто идут во весь рост, спокойно, никакого прикрытия.Во время беседы Юзик вспоминает разговор с пленным российским военнослужащим и высказывает свои мысли о том, что заставляет россиян идти на войну.

„Я не знаю, чем они там накачаны или прокачаны. Я не знаю, люди идут воевать. Но их загоняют в яму, у нас был пленный, он говорил: „У меня ипотека, два кредита. Все равно меня обменяют, я все равно приду воевать. Потому что у меня долги“, - вспоминает Юзик, подчеркивая, что некоторые россияне вынуждены идти на войну из-за своих финансовых обязательств.

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