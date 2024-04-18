DELFI В УКРАИНЕ | На передовой в Харьковской области: военнослужащие ВСУ о тактике противника и угрозе для Эстонии

„Они не прячутся, они просто идут во весь рост, спокойно, никакого прикрытия.Во время беседы Юзик вспоминает разговор с пленным российским военнослужащим и высказывает свои мысли о том, что заставляет россиян идти на войну.

„Я не знаю, чем они там накачаны или прокачаны. Я не знаю, люди идут воевать. Но их загоняют в яму, у нас был пленный, он говорил: „У меня ипотека, два кредита. Все равно меня обменяют, я все равно приду воевать. Потому что у меня долги“, - вспоминает Юзик, подчеркивая, что некоторые россияне вынуждены идти на войну из-за своих финансовых обязательств.