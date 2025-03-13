13.03.2025, 16:52
Эстония получила от Евросоюза очередной крупный штраф(8)
ФОТО: pixabay.com
Эстония получила от Евросоюза очередной крупный штраф. На сей раз — за задержку по переносу в национальное законодательство директивы об информаторах (осведомителях).
Директива Европейского парламента и совета 2019/1937 о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства была принята осенью 2019 года. Государствам-членам ЕС было предоставлено время до конца 2021 года для включения директивы в национальное законодательство. Так как Эстония с этим опоздала, имплементировав директиву только весной прошлого года, Суд Европейского союза наложил на прошлой неделе на нашу страну штраф в размере 500 000 евро.
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