Новости Эстонии
13.03.2025, 16:52

Эстония получила от Евросоюза очередной крупный штраф

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Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
ФОТО: pixabay.com

Эстония получила от Евросоюза очередной крупный штраф. На сей раз — за задержку по переносу в национальное законодательство директивы об информаторах (осведомителях).

Директива Европейского парламента и совета 2019/1937 о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства была принята осенью 2019 года. Государствам-членам ЕС было предоставлено время до конца 2021 года для включения директивы в национальное законодательство. Так как Эстония с этим опоздала, имплементировав директиву только весной прошлого года, Суд Европейского союза наложил на прошлой неделе на нашу страну штраф в размере 500 000 евро.

Помимо Эстонии штраф получили Германия (34 млн евро), Люксембург (375 000 евро), Чехия (2,3 млн евро) и Венгрия (1,75 млн евро).

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