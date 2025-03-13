Эстония получила от Евросоюза очередной крупный штраф

Директива Европейского парламента и совета 2019/1937 о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства была принята осенью 2019 года. Государствам-членам ЕС было предоставлено время до конца 2021 года для включения директивы в национальное законодательство. Так как Эстония с этим опоздала, имплементировав директиву только весной прошлого года, Суд Европейского союза наложил на прошлой неделе на нашу страну штраф в размере 500 000 евро.