DELFI В УКРАИНЕ | История эвакуации: благодаря эстонским медикам на важнейшем плацдарме спасают украинских военных

Юрий вспоминает, что после переправы на правый берегу ему и его побратимам пришлось немного пробежаться от береговой линии. Далее их встретил военный джип, на котором они проехали около 100 метров.

У меня болела рука, но я рад был, что она у меня болит, что я не мертвый лежу на том берегу.

„У меня болела рука, но я рад был, что она у меня болит, что я не мертвый лежу на том берегу. Медики мне поддерживали руку, чтоб мне на той дороге было не так больно. Хоть машина хорошая, но по той дороге было как на скачках“, - говорит Юрий.

„Там такая местность, что асфальт весь разбит, там ямы большие“, - подтверждает Юрий, не зная, что о том же самом рассказывал ранее Лука.

„Дорога же разная, это явно не автобан, на который выехал и погнал. Нам за счастье, если на этом направлении где-то хоть кусок дороги хороший. Как правило, либо это разбитый асфальт, либо грунтовые дороги“, - рассказал медик, отметив, что по полевой дороге даже лучше ехать, чем по разбитой асфальтированной, где много колдобин.

Лука сразу тогда отметил: „Главное у этой машины - проходимость, она полноприводная, и это большой-большой плюс, потому что, как правило, не все, редко какие машины у нас полноприводные, не везде они могут проехать“.

Ало Тоом и Леммо Йонукс, которые по совместительству работают в Тартуском отделении скорой помощи, передали ВСУ машину скорой 23 февраля. Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принимал машину, уточнил, что она сразу направится для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра. Уже спустя две недели после передачи машины, на ней эвакуировали Юрия. Он смотрит на фотографии машины и говорит: „Да, это та самая машина!“

Юрий из 38-й морской пехоты Десантно-штурмовой роты во время переправы в Крынки по Днепру вместе с тремя побратимами попал под минометный обстрел 9 марта 2024 года. В этот же день украинские медики и эвакуировали Юрия и оказали ему и его побратимам первую помощь. Юрий вспоминает, что их эвакуировали на зеленой машине скорой помощи.

„Потому что там минометка по нам работала, - поясняет Юрий. - И дальше нас уже забрали медики на зеленой скорой. Наши украинские медики подлетели на той машине, они уже нас ждали. Они тоже рисковали, потому что и их могло накрыть. Очень эффективно, профессионально залетели“, - рассказывает Юрий.

Под минометным огнем

Немецкое издание BILD в январе 2024 года писало, что Крынки — единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — „важнейший украинский плацдарм“ на оккупированной части Херсонщины.

„Один раз ездил, все в порядке было. В этот раз начался минометный обстрел, нас увидели. Это 2:30 ночи было“, - вспоминает Юрий и поясняет, что обычно украинские военные переправляются, когда плохая видимость из-за погоды - во время дождя или тумана. В время той переправы Юрий сидел в лодке спереди, его задача была следить за появлением вражеских дронов и при необходимости открывать по ним огонь. В лодке было трое военнослужащих ВСУ и четвертый - лодочник.

„К сожалению, тогда погода нам не помогла, - не было ни тумана, ни дождя. А ребят надо было заменить“, - поясняет Юрий, который в тот день переправлялся в Крынки. Когда большая часть пути по реке была пройдена, начался минометный обстрел. „Прилетало то слева, то справа, спереди, сзади - все где-то в 20 метров от нас. И все же один снаряд попал по нашей лодке, где-то в 10 см от меня. В лодке образовалась пробоина“, - рассказывает Юрий.

„Слава Богу, что не взорвался бак с топливом, тогда бы мы в космосе улетели. Но весь бензин из бака, как из душа - на меня. Я нахлебался бензина, получил химические ожоги. Потом из Днепра пришлось пить воду, так как не мог дышать. И так случилось, что осколками от минометки мне переломило руку. На лодке мы проплыли метров 20 и начали тонуть. Были в бронежилетах, во всем снаряжении“, - вспоминает Юрий, который не умеет плавать.

Слава Богу, что не взорвался бак с топливом, тогда бы мы в космосе улетели. Но весь бензин из бака, как из душа - на меня.