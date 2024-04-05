DELFI В УКРАИНЕ | История эвакуации: благодаря эстонским медикам на важнейшем плацдарме спасают украинских военных
После репортажа о том, что эстонские медики передают машины скорой помощи ВСУ, корреспондент Delfi в одесской больнице совершенно случайно встретил военного, которого эвакуировали на той самой скорой из Эстонии.
Юрий из 38-й морской пехоты Десантно-штурмовой роты во время переправы в Крынки по Днепру вместе с тремя побратимами попал под минометный обстрел 9 марта 2024 года. В этот же день украинские медики и эвакуировали Юрия и оказали ему и его побратимам первую помощь. Юрий вспоминает, что их эвакуировали на зеленой машине скорой помощи.
Ало Тоом и Леммо Йонукс, которые по совместительству работают в Тартуском отделении скорой помощи, передали ВСУ машину скорой 23 февраля. Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принимал машину, уточнил, что она сразу направится для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра. Уже спустя две недели после передачи машины, на ней эвакуировали Юрия. Он смотрит на фотографии машины и говорит: „Да, это та самая машина!“
Проходимость машины
Лука сразу тогда отметил: „Главное у этой машины - проходимость, она полноприводная, и это большой-большой плюс, потому что, как правило, не все, редко какие машины у нас полноприводные, не везде они могут проехать“.
„Дорога же разная, это явно не автобан, на который выехал и погнал. Нам за счастье, если на этом направлении где-то хоть кусок дороги хороший. Как правило, либо это разбитый асфальт, либо грунтовые дороги“, - рассказал медик, отметив, что по полевой дороге даже лучше ехать, чем по разбитой асфальтированной, где много колдобин.
„А эта машина сможет добираться непосредственно в самые дальние точки, откуда необходимо вывозить раненых“, - указывает Лука, объясняя, почему машина окажется большим подспорьем медикам.
„Там такая местность, что асфальт весь разбит, там ямы большие“, - подтверждает Юрий, не зная, что о том же самом рассказывал ранее Лука.
„У меня болела рука, но я рад был, что она у меня болит, что я не мертвый лежу на том берегу. Медики мне поддерживали руку, чтоб мне на той дороге было не так больно. Хоть машина хорошая, но по той дороге было как на скачках“, - говорит Юрий.
У меня болела рука, но я рад был, что она у меня болит, что я не мертвый лежу на том берегу.
Юрий вспоминает, что после переправы на правый берегу ему и его побратимам пришлось немного пробежаться от береговой линии. Далее их встретил военный джип, на котором они проехали около 100 метров.
„Потому что там минометка по нам работала, - поясняет Юрий. - И дальше нас уже забрали медики на зеленой скорой. Наши украинские медики подлетели на той машине, они уже нас ждали. Они тоже рисковали, потому что и их могло накрыть. Очень эффективно, профессионально залетели“, - рассказывает Юрий.
Под минометным огнем
Немецкое издание BILD в январе 2024 года писало, что Крынки — единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — „важнейший украинский плацдарм“ на оккупированной части Херсонщины.
„Один раз ездил, все в порядке было. В этот раз начался минометный обстрел, нас увидели. Это 2:30 ночи было“, - вспоминает Юрий и поясняет, что обычно украинские военные переправляются, когда плохая видимость из-за погоды - во время дождя или тумана. В время той переправы Юрий сидел в лодке спереди, его задача была следить за появлением вражеских дронов и при необходимости открывать по ним огонь. В лодке было трое военнослужащих ВСУ и четвертый - лодочник.
„К сожалению, тогда погода нам не помогла, - не было ни тумана, ни дождя. А ребят надо было заменить“, - поясняет Юрий, который в тот день переправлялся в Крынки. Когда большая часть пути по реке была пройдена, начался минометный обстрел. „Прилетало то слева, то справа, спереди, сзади - все где-то в 20 метров от нас. И все же один снаряд попал по нашей лодке, где-то в 10 см от меня. В лодке образовалась пробоина“, - рассказывает Юрий.
„Слава Богу, что не взорвался бак с топливом, тогда бы мы в космосе улетели. Но весь бензин из бака, как из душа - на меня. Я нахлебался бензина, получил химические ожоги. Потом из Днепра пришлось пить воду, так как не мог дышать. И так случилось, что осколками от минометки мне переломило руку. На лодке мы проплыли метров 20 и начали тонуть. Были в бронежилетах, во всем снаряжении“, - вспоминает Юрий, который не умеет плавать.
Слава Богу, что не взорвался бак с топливом, тогда бы мы в космосе улетели. Но весь бензин из бака, как из душа - на меня.
Находясь уже в воде, он успел сбросить снаряжение, благо бронежилет был с соответствующей функцией - для этого в районе плеча надо потянуть за шнурок. Очередное везение, - рядом проплывала коряга, за которую и ухватился Юрий. И снова повезло, что рядом находились небольшие острова диаметром метров 12.
С божьей помощью
„С божьей помощью вылез я на берег острова. Собратья, те что были в лодке, все спаслись, все живые“, - рассказывает Юрий о череде случайных случайностей, благодаря которым ему удалось спастись.
При этом он вспоминает, что все это время продолжался обстрел. „Стреляют одновременно с одной стороны, с другой и все время смещают радиус. Все ближе и ближе. За 2 минуты где-то 12-15 выходов было, и все около нас пролетало. Дроны висели над нами, три дрона было. Один был наш, два вражеских, это потом выяснилось. Я не видел, но потом узнали, что с вражеских дронов были сбросы [гранат]. Была ночь, темно, еще и паника. Дрон висит надо мной, а я притворяюсь, что мертвый, чтобы он от меня отстал. Не знаю, может это меня и спасло. А ребята, что вылезали из воды в тот момент, двигались. Дрон их увидел и полетел на них. И в тот момент дрон как раз сброс сделал. К счастью, ничего страшного не произошло, ребята уцелели“, - рассказывает Юрий.
Дрон висит надо мной, а я притворяюсь, что мертвый, чтобы он от меня отстал. Не знаю, может это меня и спасло.
Он вспоминает, что примерно в 8 утра закончился минометный обстрел и стало тихо. Юрий предполагает, что по всей видимости вражеские дроны были вынуждены улететь на базу, чтобы поменять „глаза“ с тепловизоров, т.н. ночников, на простые, поскольку уже светало. „Может, они улетели из-за того, что надо было поменять батареи. Я не знаю“, - рассуждает он.
„Мы еще там на острове пробыли часов 5 часов, перед тем, как второй раз зашли в воду и поплыли на берег. Но до берега надо было добраться. С поломанной рукой, не умея плавать, полез в воду, а что делать. На острове нашел какой-то спасательный жилет и поплыл“, - говорит Юрий об очередной удаче, называя это божьей помощью.
Юрий снова возвращается к моменту, когда их встретили медики. „Они переодели нас, прокапали, согрели, так как у нас было обморожение“, - вспоминает он. Далее бойцов доставили в госпиталь, из руки Юрия вытащили осколок мины. Вот такая история. „Тяжело на том направлении. Переправа очень сложная, лодок не хватает, людей не хватает, но мы стараемся. Мой отец мной гордится. Все ради этого. Когда отец руку жмет, меня это вдохновляет. Все это ради папиного уважения“, - заключает Юрий.
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