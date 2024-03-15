DELFI В УКРАИНЕ | Машины скорой помощи из Эстонии помогают ВСУ на важнейшем плацдарме
Эстонские медики и предприниматели Ало Тоом и Леммо Йонукс доставляют в Украину машины скорой помощи для эвакуации раненых с передовой. Украинские медики выражают благодарность своим эстонским коллегам за предоставление полностью оснащенных медицинским оборудованием и средствами транспортировки машин, которые служат не только средством передвижения, но и спасением для раненых бойцов.
Ало Тоом и Леммо Йонукс по совместительству работают в Тартуском отделении скорой помощи. Основываюсь на своем опыте в скорой помощи и рекомендации своих коллег, они стали комплектовать медицинскими принадлежностями машины (как правило пикапы), которые конвоем в Украину доставляет фонд 69-й бригады сниффингов (69th Sniffing Brigade) мирового интернет-сообщества NAFO.
„Мы начали с травматологического оборудования в первых колоннах. Оно спасает жизни, и потребность в нем огромна“, - отмечает Ало Тоом.
Когда Тартуская скорая помощь обновляла автопарк, Ало Тоом и Леммо Йонукс договорились о приобретении трех машин, чтобы их доставить в Украину в качестве помощи. Цены на подержанные машины варьировались от 7000 до 15 000 евро, а их покупка финансировалась NAFO.
Когда Тартуская скорая помощь обновляла автопарк, Ало Тоом и Леммо Йонукс договорились о приобретении трех машин, чтобы их доставить в Украину в качестве помощи.
Оснащение машин оборудованием
В Украину в качестве помощи доставляли машины скорой помощи для работы на фронте со всего мира, но не всегда их полностью оснащали необходимым медицинским оборудованием. Об этом говорили и сами медики, которые принимали машины скорой помощи от Ало и Леммо.
„Мы комплектуем автомобили таким образом, чтобы они были максимально схожи с теми, которыми мы пользуемся ежедневно, чтобы местная бригада могла сразу приступить к работе. В каждом автомобиле установлено необходимое оборудование для обеспечения жизнедеятельности, наблюдения и фиксации состояния пациента: монитор, аспиратор, оборудование для искусственной вентиляции легких, шины для фиксации травм и так далее. Стоимость оснащения автомобиля обычно равна стоимости самого автомобиля“, - отмечает Ало Тоом.
„Кислородные баллоны в Европе немного другие, чем в Украине, поэтому их мы закупаем в Украине“, - говорит Леммо Йонукс. От украинских коллег Леммо узнал, что на передовой медики скорой помощи ощущают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.
„Причем, аппараты, которые подходят для машин и для госпиталей, различаются. Теперь мы будем работать в этом направлении“, - говорит Леммо Йонукс.
Закупку медицинского оборудования и медикаментов Алло и Леммо осуществляют за свой счет, во многом им помогают коллеги и друзья.
Закупку медицинского оборудования и медикаментов Алло и Леммо осуществляют за свой счет, во многом им помогают коллеги и друзья.
„Большой вклад внесли члены Дайвинг-клуба Maremark в качестве клубной деятельности.
В приобретении дополнительного медицинского оборудования Ало и Леммо помогают, в частности, и местные предприниматели. Если же кто-то в частном порядке захочет оказать помощь, то по словам Леммо Йонукса, лучше всего оформить донат через NAFO.
Ало Тоом отмечает, что они доставляют в Украину и другую помощь. Маскировочные сетки и окопные свечи делают в тартуской клуб-мастерской Meeste Koda. Также сетки плетут в Omicum Тартуского университета, плетением также занимается организация „Aitan Kaitsta“ (Помогаю защитить), а также добровольцы в Вильяндиской городской библиотеке. Отдельную благодарность за эту помощь Ало выражает Кюллике Пихква и Трийн Соометс. Тартуский музей Певческого праздника организует вязание шерстяных носок для солдат.
Машина отправится на херсонской направление
На предстоящей неделе Ало Тоом доставит в Украину третью по счету машину скорой помощи. В феврале в Киеве Леммо Йонукс передал ее украинским медикам, которые работают на херсонском направлении.
Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принял машину, уточняет, что она будет использоваться для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра.
Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принял машину, уточняет, что она будет использоваться для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра.
Немецкое издание BILD в январе 2024 года писало, что Крынки — это единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — „важнейший украинский плацдарм“ на оккупированной части Херсонщины. ВС РФ посылают туда одну танковую колонну за другой. Из этого можно сделать вывод, что бои там идут ожесточенные.
В частности, как отмечает Лука, на этом направлении россияне сбрасывают много ядовитых газов и, как правило, неизвестно каких. „Скорее всего удушающего действия“, - предполагает медик.
„Машина будет не в самих Крынках, конечно, - поясняет Лука. - В Крынки и обратно наши парни переходят на лодках. А уже с правого берега мы вывозим наших раненых ребят. Как правило, на левом берегу их несут на руках к лодке, потом переправляют на правый берег, откуда происходит эвакуация“. Далее на машине медики раненых везут в госпиталь.
„Главное у этой машины - это проходимость, она полноприводная, и это большой-большой плюс, потому что, как правило, не все, редко какие машины у нас полноприводные, не везде они могут проехать“, - говорит медик.
„Главное у этой машины - это проходимость, она полноприводная, и это большой-большой плюс, потому что, как правило, не все, редко какие машины у нас полноприводные, не везде они могут проехать“, - говорит медик.
„Дорога же разная, это явно не автобан, на который выехал и погнал. Нам за счастье, если на этом направлении где-то хоть кусок дороги хороший. Как правило, либо это разбитый асфальт, либо грунтовые дороги“, - рассказывает медик, отмечая, что по полевой дороге даже лучше ехать, чем по разбитой асфальтированной, где много колдобин.
„А эта машина сможет добираться непосредственно в самые дальние точки, откуда необходимо вывозить раненых“, - указывает Лука, объясняя, почему машина окажет большое подспорье медикам.
Лука поблагодарил своего эстонского коллегу Леммо, что вместе с машиной из Эстонии привезли и оборудование. „Если голая машина без ничего - это просто транспорт передвижения. А если есть все необходимое оборудование, соответственно, она упакована, то после эвакуации бойца непосредственно с линии огня на этой машине уже по дороге на стабпункт можно оказывать помощь раненому и стабилизировать его состояние. То есть мы не теряем драгоценное время, это очень важно. Машина достаточно упакована“, - отмечает Лука.
Проблемы с оказанием первой помощи
Лука говорит, что медики и по сей день сталкиваются с проблемами из-за того, что пострадавшим бойцам оказывали неправильно первую помощь.
„Как накладывать турникеты наших бойцов научили, а как ими пользоваться в оставшееся время, как делать конверсию (замена уже на давящую повязку или гемостатические средства - прим.) турникета и так далее - нет.
Поскольку эвакуация может продолжаться неделю, иногда нельзя сразу вывезти пострадавших. Однако в случае проведения конверсии, когда может быть лишь небольшая ранка, иногда люди в панике накладывают турникет. Это может привести к компартмент-синдрому, и человек теряет конечность, даже если это можно было избежать“, - рассказывает медик, поясняя, что не всегда надо использовать турникет, вместо него, например, можно применять израильский бандаж, кровоспас или гемостатические губки.
По словам Луки, когда на стабпункт поступают раненые бойцы с наложенными турникетами, то они с коллегами, оценив ситуацию, снимают турникеты и рану тампонируют. Это делается для того, чтобы сохранить конечность человеку.
„Даже в случае многочисленных ранений, например, при минных взрывах, где стопа раздроблена, мы стараемся затампонировать, чтобы сохранить конечность. Если все же потребуется ампутация, то она проводится ниже коленного сустава. Это имеет огромное значение при протезировании и последующей реабилитации, повышает качество жизни пострадавшего бойца. Все эти моменты играют ключевую роль“, - отмечает Лука.
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