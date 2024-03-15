DELFI В УКРАИНЕ | Машины скорой помощи из Эстонии помогают ВСУ на важнейшем плацдарме

Закупку медицинского оборудования и медикаментов Алло и Леммо осуществляют за свой счет, во многом им помогают коллеги и друзья.

„Причем, аппараты, которые подходят для машин и для госпиталей, различаются. Теперь мы будем работать в этом направлении“, - говорит Леммо Йонукс.

„Кислородные баллоны в Европе немного другие, чем в Украине, поэтому их мы закупаем в Украине“, - говорит Леммо Йонукс. От украинских коллег Леммо узнал, что на передовой медики скорой помощи ощущают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.

„Мы комплектуем автомобили таким образом, чтобы они были максимально схожи с теми, которыми мы пользуемся ежедневно, чтобы местная бригада могла сразу приступить к работе. В каждом автомобиле установлено необходимое оборудование для обеспечения жизнедеятельности, наблюдения и фиксации состояния пациента: монитор, аспиратор, оборудование для искусственной вентиляции легких, шины для фиксации травм и так далее. Стоимость оснащения автомобиля обычно равна стоимости самого автомобиля“, - отмечает Ало Тоом.

В Украину в качестве помощи доставляли машины скорой помощи для работы на фронте со всего мира, но не всегда их полностью оснащали необходимым медицинским оборудованием. Об этом говорили и сами медики, которые принимали машины скорой помощи от Ало и Леммо.

Когда Тартуская скорая помощь обновляла автопарк, Ало Тоом и Леммо Йонукс договорились о приобретении трех машин, чтобы их доставить в Украину в качестве помощи.

Когда Тартуская скорая помощь обновляла автопарк, Ало Тоом и Леммо Йонукс договорились о приобретении трех машин, чтобы их доставить в Украину в качестве помощи. Цены на подержанные машины варьировались от 7000 до 15 000 евро, а их покупка финансировалась NAFO.

„Мы начали с травматологического оборудования в первых колоннах. Оно спасает жизни, и потребность в нем огромна“, - отмечает Ало Тоом.

Ало Тоом и Леммо Йонукс по совместительству работают в Тартуском отделении скорой помощи. Основываюсь на своем опыте в скорой помощи и рекомендации своих коллег, они стали комплектовать медицинскими принадлежностями машины (как правило пикапы), которые конвоем в Украину доставляет фонд 69-й бригады сниффингов (69th Sniffing Brigade) мирового интернет-сообщества NAFO.

Закупку медицинского оборудования и медикаментов Алло и Леммо осуществляют за свой счет, во многом им помогают коллеги и друзья.

„Большой вклад внесли члены Дайвинг-клуба Maremark в качестве клубной деятельности.

В приобретении дополнительного медицинского оборудования Ало и Леммо помогают, в частности, и местные предприниматели. Если же кто-то в частном порядке захочет оказать помощь, то по словам Леммо Йонукса, лучше всего оформить донат через NAFO.

Ало Тоом отмечает, что они доставляют в Украину и другую помощь. Маскировочные сетки и окопные свечи делают в тартуской клуб-мастерской Meeste Koda. Также сетки плетут в Omicum Тартуского университета, плетением также занимается организация „Aitan Kaitsta“ (Помогаю защитить), а также добровольцы в Вильяндиской городской библиотеке. Отдельную благодарность за эту помощь Ало выражает Кюллике Пихква и Трийн Соометс. Тартуский музей Певческого праздника организует вязание шерстяных носок для солдат.

Машина отправится на херсонской направление

На предстоящей неделе Ало Тоом доставит в Украину третью по счету машину скорой помощи. В феврале в Киеве Леммо Йонукс передал ее украинским медикам, которые работают на херсонском направлении.

Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принял машину, уточняет, что она будет использоваться для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра.

Медик по имени Денис, с позывным Лука, который принял машину, уточняет, что она будет использоваться для эвакуации раненых украинских бойцов из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра.

Немецкое издание BILD в январе 2024 года писало, что Крынки — это единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — „важнейший украинский плацдарм“ на оккупированной части Херсонщины. ВС РФ посылают туда одну танковую колонну за другой. Из этого можно сделать вывод, что бои там идут ожесточенные.

В частности, как отмечает Лука, на этом направлении россияне сбрасывают много ядовитых газов и, как правило, неизвестно каких. „Скорее всего удушающего действия“, - предполагает медик.