DELFI В УКРАИНЕ | „Эстонский бизнес теперь сможет переориентироваться с РФ и Беларуси“. В Житомире открылось консульство ЭР
27 марта в Житомире открылось первое почетное консульство Эстонии в Украине.
Почетный консул Эстонии в Житомире Николай Сыченко поясняет, что в его обязанности, в частности, входит оказание поддержки гражданам Эстонии на территории региона. „Это одна из крупных основных задач. Конечно, надеюсь, что у граждан Эстонии не будет проблем на территории нашей области и выполнять свои консульские услуги я буду при необходимости, но не очень часто“, - говорит он.
Основной своей задачей Сыченко видит развитие деловых отношений между эстонским бизнесом и бизнесом Житомирской области.
„Здесь считаю мой опыт, мои знания достаточно полезными и уверен, что сможем организовать несколько серьезных бизнес-встреч, бизнес-форумов, которые положат начало тесному сотрудничеству между эстонскими компаниями и компаниями нашего региона. Ну и, конечно, с большим удовольствием буду пропагандировать культуру Эстонии в нашем регионе“, - говорит Сыченко.
Эстония взяла шефство над восстановлением Житомирского региона, поэтому именно в Житомире и было открыто почетное консульство. „Небольшая страна Эстония была первой в своих начинаниях и дала пример многим европейским странам, каким путем можно и нужно поддерживать Украину, непосредственно наш Житомирский регион. За этот период времени реализован ряд проектов по восстановлению - это и садик, и мост, было предоставлено большое количество помощи автомобильным транспортом“, - напоминает Сыченко.
Народный депутат Украины Арсений Пушкаренко, глава группы дружбы Верховной Рады с Эстонской Республикой, отмечает, что Эстония сразу же отозвалась на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно того, чтобы иностранное государство определялась с конкретным регионом, городом и в своих усилиях по его восстановлению.
Пушкаренко отмечает, что на почетного консула возложены функции поддерживать те проекты, которые реализует правительство Эстонии в Житомирской области. Это в том числе и экономическое сотрудничество, и бизнес.
„Я знаю, что эстонский бизнес заинтересован в Житомирской области, потому что здесь достаточно серьезный лесной ресурс. Эстонский бизнес один из сильнейших в мире по изготовлению модульных домов. И то сырье, которое раньше, например, было в России, Беларуси, сегодня, понятно, что есть ограничения. И здесь также есть бизнес-интерес. И это важно сегодня, что и бизнес найдет себя в этом сотрудничестве“, - говорит Пушкаренко.
„Мне очень приятно, что мы сегодня в Житомире открыли первое почетное консульство Эстонии в Украине. Это, конечно, выдающийся шаг как для Эстонии, так и для Житомира в сфере расширения сотрудничества“, - сказал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
Спикер напомнил, что Эстония уже построила детский сад в Овруче, в Житомирской области, а также восстановила разрушенный мост в Малине. А сейчас в сотрудничестве с Фондом Елены Зеленской начинает строительство семейных домов для детей, которые потеряли родителей в результате российской агрессии и стали сиротами.
На открытии консульства Хуссару подарили портрет президента Зеленского. Спикер сказал, что когда вернется в Эстонию, то решит, где его разместит. „Я думаю, что этот портрет лучше всего подходит для Рийгикогу“, - сказал Хуссар.