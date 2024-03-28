DELFI В УКРАИНЕ | „Эстонский бизнес теперь сможет переориентироваться с РФ и Беларуси“. В Житомире открылось консульство ЭР

Почетный консул Эстонии в Житомире Николай Сыченко поясняет, что в его обязанности, в частности, входит оказание поддержки гражданам Эстонии на территории региона. „Это одна из крупных основных задач. Конечно, надеюсь, что у граждан Эстонии не будет проблем на территории нашей области и выполнять свои консульские услуги я буду при необходимости, но не очень часто“, - говорит он.

Основной своей задачей Сыченко видит развитие деловых отношений между эстонским бизнесом и бизнесом Житомирской области.

„Здесь считаю мой опыт, мои знания достаточно полезными и уверен, что сможем организовать несколько серьезных бизнес-встреч, бизнес-форумов, которые положат начало тесному сотрудничеству между эстонскими компаниями и компаниями нашего региона. Ну и, конечно, с большим удовольствием буду пропагандировать культуру Эстонии в нашем регионе“, - говорит Сыченко.

Эстония взяла шефство над восстановлением Житомирского региона, поэтому именно в Житомире и было открыто почетное консульство. „Небольшая страна Эстония была первой в своих начинаниях и дала пример многим европейским странам, каким путем можно и нужно поддерживать Украину, непосредственно наш Житомирский регион. За этот период времени реализован ряд проектов по восстановлению - это и садик, и мост, было предоставлено большое количество помощи автомобильным транспортом“, - напоминает Сыченко.

Народный депутат Украины Арсений Пушкаренко, глава группы дружбы Верховной Рады с Эстонской Республикой, отмечает, что Эстония сразу же отозвалась на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно того, чтобы иностранное государство определялась с конкретным регионом, городом и в своих усилиях по его восстановлению.

Пушкаренко отмечает, что на почетного консула возложены функции поддерживать те проекты, которые реализует правительство Эстонии в Житомирской области. Это в том числе и экономическое сотрудничество, и бизнес.