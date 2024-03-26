DELFI В УКРАИНЕ | Яценюк призвал мир дать ракеты, чтобы бить по России. Рыйвас и Террас поддержали его

„Наши призывы ко всему цивилизованному миру: мы должны как Украина победить. Дайте оружие. Нам нужна не только противоракетная оборона, нам нужны ракеты, чтобы бить по России. Нам нужно вооружение, чтобы выгнать российского оккупанта с украинской территории“, - заявил Яценюк во время выступления на форуме в Киеве 22 марта.

Экс-премьер Эстонии Таави Рыйвас солидарен с Яценюком. „Я с этим полностью согласен, - говорит он. - У свободного мира есть моральная обязанность и на самом деле уже возможность дать Украине больше боеприпасов, дать существенно больше ракет, чтобы это соотношение было чуть более равным“.

„Превосходство россиян в боеприпасах измеряется в разы. Тут можно спорить, в семь раз или в десять раз, но оно все равно колоссальное“, - признает он.

Рыйвас сослался на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который в своем выступлении на форуме заявил, что Эстония знает, где купить необходимые боеприпасы.

„Но для этого необходимо выделение денег от союзников, и я очень надеюсь, что эти деньги найдутся“, - выражает надежду Рыйвас.

Он напоминает, что Эстония и другие страны Балтии выделили в качестве помощи значительную часть из своего госбюджета. „И если другие страны дадут более-менее такую ​​же сумму или близко к такой же сумме, то я думаю, что эта война будет вскоре выиграна“, - говорит Рыйвас.

Евродепутат от Эстонии и генерал Тихо Террас отмечает, что в случае предоставления ракет Украине она сможет ответить России тем же - наносить удары по воинским частям, военно-промышленным концернам, а также энергетической инфраструктуре.

Согласен с Яценюком и литовский европарламентарий и экс-премьер Андрюс Кубилюс. Он ссылается на президента Франции Эммануила Макрона, который сказал, что не надо себя себя ничем ограничивать в этой войне.