DELFI В УКРАИНЕ | Взяли 3000 евро за операцию, избивали за незнание украинского, вывели на фейковый расстрел. Военный ВСУ - о выживании в российском плену

Военнослужащий ВСУ Виталий Голденко (32) был захвачен в российский плен после ранения 25 мая 2022 года. Виталий был освобожден в результате обмена 1 декабря 2022 года, в общей сложности он провел в плену 193 дня.

Виталий вместе со своим побратимом получили задание „полетать“ на квадрокоптере над Лиманом. „Мы гонялись за одним оборудованием - не буду говорить каким. И уже когда я „летел домой“, то есть к себе на место взлета, то чисто случайно нашел это оборудование. Рискуя квадриком, я начал летать над оборудованием и корректировать огонь, чтобы уничтожить оборудование. Из-за севшей батареи у меня улетел и упал квадрокоптер. Я понимал, что вся запись осталась на квадрике и как командир группы принял решение идти с побратимом за ним“, - вспоминает Виталий.