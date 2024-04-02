02.04.2024, 07:00
DELFI В УКРАИНЕ | Взяли 3000 евро за операцию, избивали за незнание украинского, вывели на фейковый расстрел. Военный ВСУ - о выживании в российском плену
ФОТО: | Delfi Meedia
Украинский солдат Виталий Голденко в разговоре с корреспондентом RusDelfi Романом Старапоповым рассказывает о пытках, которые ему пришлось пережить в российском плену. 45 секунд на обед, избиение за то, что не говорит на украинском (!) языке, фейковый расстрел и интервью российскому телевидению под угрозой удара ножом.
Военнослужащий ВСУ Виталий Голденко (32) был захвачен в российский плен после ранения 25 мая 2022 года. Виталий был освобожден в результате обмена 1 декабря 2022 года, в общей сложности он провел в плену 193 дня.