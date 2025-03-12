12.03.2025, 18:30
ФОТО и ВИДЕО | Преступники протаранили стеклянную стену торгового центра Ülemiste и скрылись с дорогими товарами(35)
Преступники пробили на автомобиле стеклянную стену магазина Apple в торговом центре Ülemiste и похитили дорогостоящие товары.
Рано утром в понедельник, 10 марта, злоумышленники, чьи личности пока не установлены, въехали на машине в стеклянную стену в юго-западной части торгового центра Ülemiste, за которой находится магазин продукции Apple iDeal. Затем они вышли из автомобиля, похитили товар и скрылись с места преступления на другой машине.
Уже подписаны?