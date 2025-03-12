ЧП и криминал
12.03.2025, 18:30

ФОТО и ВИДЕО | Преступники протаранили стеклянную стену торгового центра Ülemiste и скрылись с дорогими товарами

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Преступники пробили на автомобиле стеклянную стену магазина Apple в торговом центре Ülemiste и похитили дорогостоящие товары.

Рано утром в понедельник, 10 марта, злоумышленники, чьи личности пока не установлены, въехали на машине в стеклянную стену в юго-западной части торгового центра Ülemiste, за которой находится магазин продукции Apple iDeal. Затем они вышли из автомобиля, похитили товар и скрылись с места преступления на другой машине.

Когда на место прибыла полиция, автомобиль, на котором совершался таран, стоял у разбитой стены. Предположительно, он был угнан, так как подозреваемые до сих пор не найдены.

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