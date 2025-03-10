Эстонский суд оштрафовал на 800 евро гражданина РФ за оправдание международного преступления

Аккаунт Горлова в TikTok довольно популярен. У публикуемых им там материалов хватает просмотров, всего у мужчины более 25 000 подписчиков. Содержание этих публикаций и привело Горлова на скамью подсудимых.

Следователь Департамента полиции и погранохраны Сергей Дымша на предыдущем заседании рассказал, что как в постах Горлова, так и в его прямых эфирах постоянно звучат антиукраинские послания. Дымша отметил, что Горлов использовал в своих постах российскую символику таким образом, из которого можно было сделать вывод, что он поддерживает агрессию России в Украине.