10.03.2025, 10:56
Эстонский суд оштрафовал на 800 евро гражданина РФ за оправдание международного преступления
ФОТО: | Delfi Meedia
Гражданин России Константин Горлов предстал перед судом за оправдание международного преступления. Суд признал его виновным и счел разумным штраф в размере 800 евро. Однако некоторые из эпизодов, приведенных полицией, были отклонены.
Аккаунт Горлова в TikTok довольно популярен. У публикуемых им там материалов хватает просмотров, всего у мужчины более 25 000 подписчиков. Содержание этих публикаций и привело Горлова на скамью подсудимых.
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