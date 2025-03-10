Новости Эстонии
10.03.2025, 10:56

Эстонский суд оштрафовал на 800 евро гражданина РФ за оправдание международного преступления

 
Константин Горлов (слева) и его защитник Андрей Вестеринен.
Константин Горлов (слева) и его защитник Андрей Вестеринен.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Гражданин России Константин Горлов предстал перед судом за оправдание международного преступления. Суд признал его виновным и счел разумным штраф в размере 800 евро. Однако некоторые из эпизодов, приведенных полицией, были отклонены.

Аккаунт Горлова в TikTok довольно популярен. У публикуемых им там материалов хватает просмотров, всего у мужчины более 25 000 подписчиков. Содержание этих публикаций и привело Горлова на скамью подсудимых.

Следователь Департамента полиции и погранохраны Сергей Дымша на предыдущем заседании рассказал, что как в постах Горлова, так и в его прямых эфирах постоянно звучат антиукраинские послания. Дымша отметил, что Горлов использовал в своих постах российскую символику таким образом, из которого можно было сделать вывод, что он поддерживает агрессию России в Украине.

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