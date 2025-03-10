Разворот, который пойдет на пользу пенсионерам и предпринимателям. Что означают планируемые налоговые изменения?

Утвержденный правительством налог на безопасность должен был состоять из трех частей: 2% налога с оборота с 1 июля 2025 года; 2% с прибыли предприятий с 1 января 2026 года; 2% подоходного налога с частных лиц с 1 января 2026 года.

Сегодня премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил, что обложение 2-процентным налогом прибыли предприятий отменяется, а частные лица не должны будут платить подоходный налог, начиная с первого евро. Это означает что люди, зарабатывающие меньше необлагаемого подоходным налогом минимума, не должны будут платить налог на безопасность.