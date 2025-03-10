10.03.2025, 19:30
Разворот, который пойдет на пользу пенсионерам и предпринимателям. Что означают планируемые налоговые изменения?(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кристен Михал сообщил сегодня на пресс-конференции, что Партия реформ и партия Eesti 200 намерены продолжать управлять страной без социал-демократов, а в составе двухпартийной коалиции. В качестве первого шага новая коалиция хочет изменить условия запланированного налога на безопасность.
Утвержденный правительством налог на безопасность должен был состоять из трех частей: 2% налога с оборота с 1 июля 2025 года; 2% с прибыли предприятий с 1 января 2026 года; 2% подоходного налога с частных лиц с 1 января 2026 года.
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