Экономика
10.03.2025, 19:30

Разворот, который пойдет на пользу пенсионерам и предпринимателям. Что означают планируемые налоговые изменения?

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Цахкна (слева) и Михал на пресс-конференции в понедельник
Цахкна (слева) и Михал на пресс-конференции в понедельник
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Премьер-министр Кристен Михал сообщил сегодня на пресс-конференции, что Партия реформ и партия Eesti 200 намерены продолжать управлять страной без социал-демократов, а в составе двухпартийной коалиции. В качестве первого шага новая коалиция хочет изменить условия запланированного налога на безопасность.

Утвержденный правительством налог на безопасность должен был состоять из трех частей: 2% налога с оборота с 1 июля 2025 года; 2% с прибыли предприятий с 1 января 2026 года; 2% подоходного налога с частных лиц с 1 января 2026 года.

Сегодня премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил, что обложение 2-процентным налогом прибыли предприятий отменяется, а частные лица не должны будут платить подоходный налог, начиная с первого евро. Это означает что люди, зарабатывающие меньше необлагаемого подоходным налогом минимума, не должны будут платить налог на безопасность.

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