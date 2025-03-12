ЧП и криминал
12.03.2025, 17:50

ФОТО | В Пирита автомобиль съехал с дороги в кювет

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В столичном районе Пирита, недалеко от магазина Selver, автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. К счастью, никто не пострадал.

По первоначальной информации полиции, автомобиль BMW двигался по дороге из Пирита в Виймси, но по какой-то причине задел Toyota и съехал с дороги, врезавшись в дерево.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, в результате аварии никто не пострадал. По данным полиции, оба водителя были трезвыми и имели водительские права. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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RusDelfi
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