12.03.2025, 17:50
ФОТО | В Пирита автомобиль съехал с дороги в кювет(1)
В столичном районе Пирита, недалеко от магазина Selver, автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. К счастью, никто не пострадал.
По первоначальной информации полиции, автомобиль BMW двигался по дороге из Пирита в Виймси, но по какой-то причине задел Toyota и съехал с дороги, врезавшись в дерево.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, в результате аварии никто не пострадал. По данным полиции, оба водителя были трезвыми и имели водительские права. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.