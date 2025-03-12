Маргус Цахкна: продолжение помощи подтверждает приверженность США безопасности нашего региона

Как сказал Цахкна, конкретное решение дает возможность продолжить подготовку к принятию на вооружение систем HIMARS.

„Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность нашего региона, который, помимо финансовой помощи в обеспечении безопасности, подтверждается также постоянным ротационным присутствием американских войск в Эстонии“, - сказал министр.

По словам Цахкна, Эстония серьезно относится к укреплению своей обороноспособности, инвестируя в этом году в оборону 3,7% ВВП и двигаясь, согласно решению правительства, к росту оборонных расходов до 5% ВВП.

Помимо программы поддержики Госдепартамента FMF, США также оказывают поддержку странам Балтии в рамках Балтийской инциативы безопасности (BSI), решение по которой принимает Конгресс США. BSI была создана в 2020 году в целях развития самостоятельной обороноспособности и функциональной совместимости стран Балтии. Через BSI Эстонии, Латвии и Литве было выделено в 2024 году 228 миллионов долларов, в 2023 — 225 миллионов, в 2022 — 180 миллионов и в 2021 — 169 миллионов. Средства BSI между странами Балтии распределяются по-разному, согласно потребностям.

Деньги, выделяемые через BSI и FMF предназначены для закупки в США продукции оборонной промышленности, услуг или обучения.

В рамках американской помощи в сфере безопасности были закуплены в том числе ракетные комплексы HIMARS, снабжение для противовоздушной и противоракетной обороны, системы связи и коммуникации, приборы ночного видения, боеприпасы, включая ракеты Javelin и крупнокалиберные артиллерийское снаряды, радары и системы наблюдения за ситуацией на море, а также военно-медицинское оборудование.

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