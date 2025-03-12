Маргус Цахкна: продолжение помощи подтверждает приверженность США безопасности нашего региона(14)
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (партия Eesti 200), решение госсекретаря США Марко Рубио продолжить программу иностранного военного финансирования (Foreign Military Financing — FMF) является подтверждением тому, что США привержены укреплению безопасности нашего региона и альянса.
Как сказал Цахкна, конкретное решение дает возможность продолжить подготовку к принятию на вооружение систем HIMARS.
„Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность нашего региона, который, помимо финансовой помощи в обеспечении безопасности, подтверждается также постоянным ротационным присутствием американских войск в Эстонии“, - сказал министр.
По словам Цахкна, Эстония серьезно относится к укреплению своей обороноспособности, инвестируя в этом году в оборону 3,7% ВВП и двигаясь, согласно решению правительства, к росту оборонных расходов до 5% ВВП.
Помимо программы поддержики Госдепартамента FMF, США также оказывают поддержку странам Балтии в рамках Балтийской инциативы безопасности (BSI), решение по которой принимает Конгресс США. BSI была создана в 2020 году в целях развития самостоятельной обороноспособности и функциональной совместимости стран Балтии. Через BSI Эстонии, Латвии и Литве было выделено в 2024 году 228 миллионов долларов, в 2023 — 225 миллионов, в 2022 — 180 миллионов и в 2021 — 169 миллионов. Средства BSI между странами Балтии распределяются по-разному, согласно потребностям.
Деньги, выделяемые через BSI и FMF предназначены для закупки в США продукции оборонной промышленности, услуг или обучения.
В рамках американской помощи в сфере безопасности были закуплены в том числе ракетные комплексы HIMARS, снабжение для противовоздушной и противоракетной обороны, системы связи и коммуникации, приборы ночного видения, боеприпасы, включая ракеты Javelin и крупнокалиберные артиллерийское снаряды, радары и системы наблюдения за ситуацией на море, а также военно-медицинское оборудование.