Эстония призвала ЕС надавить на РФ в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны использовать все свои рычаги влияния на Россию в ходе переговоров о завершении войны в Украине. „Мы, европейцы, имеем много инструментов для оказания давления на Россию в ходе переговоров“, - заявил Цахкна в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland в четверг, 27 февраля.

По его словам, президент РФ Владимир Путин желает вернуть „220 млрд евро замороженных активов“ и добиться отмены санкций против российской экономики. „Оба этих вопроса в наших руках, а не в руках американцев“, - отметил министр.

На фоне радикального поворота США в политике в отношении Украины глава эстонской дипломатии предостерег от возможной реабилитации Путина со стороны президента США Дональда Трампа. „Трамп, похоже, не воспринимает всерьез преступления, которые Путин совершил в Украине. Мы не должны позволить Трампу переписать историю ради быстрой сделки“, - подчеркнул он.

Недопустимость пересмотра истории

Магнус Цахкна также отметил, что Россия в глазах США не рассматривается как агрессор, и что Москва на данный момент „имеет очень крепкую позицию“ по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, министр предупредил, что нельзя исключать членства Украины в НАТО еще до начала переговоров. „Чтобы договориться о надежных гарантиях безопасности, мы не можем заранее исключить будущие перспективы членства Украины в НАТО“, - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии. Европа должна „взять на себя ответственность и предоставить Украине реальные гарантии безопасности“, добавил он.

Трамп против членства Украины в НАТО