Цахкна: ослабление бюджетных ограничений поможет Эстонии поднять расходы на оборону до 5% от ВВП

„Поддержка лидерами государств-членов Европейского союза предложенного Еврокомиссией механизма смягчения бюджетных ограничений приветствуется, поскольку это дает странам необходимую свободу действий для быстрого увеличения расходов на оборону и позволяет Эстонии достичь уровня расходов на оборону в 5% от ВВП, который необходим для восполнения пробелов в возможностях“, — сказал Цахкна.

По словам главы МИД, знаменательным является и то, что вчера Норвегия приняла решение удвоить выделенную на поддержку Украины сумму и отвести на эти цели в этом году более 7 млрд евро. Другие страны также готовят дополнительные пакеты помощи для Украины. Несколько стран также обсуждают вопрос увеличения расходов на оборону.“Все это доказывает, что Европа движется в правильном направлении, принимая важные решения как для помощи Украине, так и для повышения собственной обороноспособности“, — сказал Цахкна.