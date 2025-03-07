Цахкна: ослабление бюджетных ограничений поможет Эстонии поднять расходы на оборону до 5% от ВВП(5)
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, последние события показывают, что в критический момент Европа способна принимать быстрые и важные решения.
„Поддержка лидерами государств-членов Европейского союза предложенного Еврокомиссией механизма смягчения бюджетных ограничений приветствуется, поскольку это дает странам необходимую свободу действий для быстрого увеличения расходов на оборону и позволяет Эстонии достичь уровня расходов на оборону в 5% от ВВП, который необходим для восполнения пробелов в возможностях“, — сказал Цахкна.
„Европа серьезно относится к вызовам безопасности и готова действовать решительно. Я надеюсь, что все государства-члены ЕС воспользуются этой возможностью, чтобы увеличить свой вклад в нашу общую безопасность“, — добавил министр.
„Россия представляет собой постоянную и серьезнейшую угрозу безопасности Европы, поэтому все решения, принимаемые для укрепления обороноспособности Европы, напрямую способствуют обеспечению безопасности Эстонии и Европы“, — сказал Цахкна.
По словам главы МИД, знаменательным является и то, что вчера Норвегия приняла решение удвоить выделенную на поддержку Украины сумму и отвести на эти цели в этом году более 7 млрд евро. Другие страны также готовят дополнительные пакеты помощи для Украины. Несколько стран также обсуждают вопрос увеличения расходов на оборону.“Все это доказывает, что Европа движется в правильном направлении, принимая важные решения как для помощи Украине, так и для повышения собственной обороноспособности“, — сказал Цахкна.