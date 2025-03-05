ВИДЕО | Певкур: поведение Трампа в ближайшие годы не изменится

Delfi поговорил с министром сегодня около полудня. В понедельник, 3 марта, Трамп объявил, что США приостановят военную помощь Украине. В своем выступлении во вторник (по эстонскому времени в ночь на среду) он рассказал, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот пообещал ему, что Украина хочет сесть за стол переговоров и сотрудничать с США в сфере минеральных ресурсов. „Я ценю, что он отправил это письмо“, — сказал Трамп. „В то же время мы ведем переговоры с Россией, которая посылает четкие сигналы о том, что хочет мира“, — добавил президент.