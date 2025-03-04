DELFI В УКРАИНЕ | Военный ВСУ: в Судже россияне подошли и попросили вывезти их в Украину

Какая ситуация для ВСУ на Курском направлении?

Дроны, дроны, дроны… Все изменилось с самого начала, как мы туда зашли, и по сей день ситуация для танкистов стала гораздо сложнее. Некуда уйти, негде спрятаться. Дроны везде, что я могу сказать?

Эта ситуация изменилась и для россиян тоже?

Да, и для них тоже. Что наши дроны, что их — все сидят по норам, боятся высовываться, потому что дрон все видит.

Как приходится адаптироваться, как поменялась тактика?

Выкручиваемся, как можем. В целом работаем так же, как и раньше, но стали гораздо более скрытными.

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