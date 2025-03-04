За рубежом
04.03.2025, 17:19

DELFI В УКРАИНЕ | Военный ВСУ: в Судже россияне подошли и попросили вывезти их в Украину

 
"Мы зашли на вражескую территорию, чтобы враг не пришел к нам", — говорят бойцы ВСУ.
"Мы зашли на вражескую территорию, чтобы враг не пришел к нам", — говорят бойцы ВСУ.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Корреспондент Delfi побывал в одном из подразделений 17-й бригады ВСУ, где ознакомился с особенностями боевых действий на Курском направлении. В интервью Delfi танкисты рассказали, как изменилась тактика на поле боя, а также о неожиданной встрече с гражданскими россиянами, которые сами пришли и попросили эвакуировать их в Украину.

Какая ситуация для ВСУ на Курском направлении?

Дроны, дроны, дроны… Все изменилось с самого начала, как мы туда зашли, и по сей день ситуация для танкистов стала гораздо сложнее. Некуда уйти, негде спрятаться. Дроны везде, что я могу сказать?

Эта ситуация изменилась и для россиян тоже?

Да, и для них тоже. Что наши дроны, что их — все сидят по норам, боятся высовываться, потому что дрон все видит.

Как приходится адаптироваться, как поменялась тактика?

Выкручиваемся, как можем. В целом работаем так же, как и раньше, но стали гораздо более скрытными.

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