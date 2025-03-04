04.03.2025, 17:19
DELFI В УКРАИНЕ | Военный ВСУ: в Судже россияне подошли и попросили вывезти их в Украину
ФОТО: | Delfi Meedia
Корреспондент Delfi побывал в одном из подразделений 17-й бригады ВСУ, где ознакомился с особенностями боевых действий на Курском направлении. В интервью Delfi танкисты рассказали, как изменилась тактика на поле боя, а также о неожиданной встрече с гражданскими россиянами, которые сами пришли и попросили эвакуировать их в Украину.
Какая ситуация для ВСУ на Курском направлении?
Дроны, дроны, дроны… Все изменилось с самого начала, как мы туда зашли, и по сей день ситуация для танкистов стала гораздо сложнее. Некуда уйти, негде спрятаться. Дроны везде, что я могу сказать?
Эта ситуация изменилась и для россиян тоже?
Да, и для них тоже. Что наши дроны, что их — все сидят по норам, боятся высовываться, потому что дрон все видит.
Как приходится адаптироваться, как поменялась тактика?
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