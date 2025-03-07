Почти все страны ЕС готовы помогать Украине. Что решили на саммите, где Зеленский вдруг стал неразговорчивым
Интрига на специальном саммите Европейского Союза по Украине, прошедшем в четверг, 6 марта, сохранялась почти до самого конца: выступит ли блок единым фронтом в поддержку Киева? Лидеры ЕС пытались добиться консенсуса, над текстом общего заявления послы стран Евросоюза совместно работали несколько недель вплоть до самого начала встречи, многие дипломаты выражали надежду на творческий подход к голосованию и „конструктивную воздержанность“, однако Венгрия в лице Виктора Орбана осталась непреклонной.
Венгерский лидер дистанцировался от позиции Европейского Союза по Украине, и заявление было принято 26 главами правительств и государств вместо 27. Компромисс со Словакией удалось найти, добавив в текст выводов саммита пункт о транзите газа через Украину.
Условия ЕС для мира в Украине
Евросовет приветствует все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, но только при ряде условий: переговоров по Украине без Украины быть не может, как не может быть и переговоров о европейской безопасности без Европы, а прекращение огня приемлемо только как часть процесса, ведущего к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Участвовавший в саммите президент Украины Владимир Зеленский выказался на тему перемирия лишь после того, как покинул стены Евросовета. „В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство“, - написал Зеленский в соцсетях несколько часов спустя.
Зеленский максимально ограничил общение с прессой
Со СМИ он на саммите, по сути, не общался. Журналисты зря ждали пресс-конференции или хотя бы его подхода к прессе после заседания с лидерами: в отличие от предыдущих подобных мероприятий, этого не произошло. Президент уехал после совместного обеда с членами Евросовета и отправился встречаться с генеральным секретарем НАТО и с королем Бельгии.
За несколько минут до начала саммита президент Украины вышел к журналистам вместе с Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На вопросы он не ответил, но произнес несколько слов благодарности. „Спасибо вам за поддержку. Как хорошо, что мы не одиноки. Мы это знаем и чувствуем“, - повторил несколько раз Зеленский. Этим его публичное выступление и ограничилось.
Зато дискуссия украинского президента с Евросоветом за рабочим обедом продлилась почти два часа. Речь шла, в том числе, и о гарантиях безопасности для Украины - здесь Евросоюз полностью разделяет мнение, не раз высказанное Зеленским, в том числе и на исторической встрече с Дональдом Трампом: будущее мирное соглашение должно сопровождаться надежными и убедительными гарантиями безопасности, способствующими сдерживанию будущей российской агрессии.
По гарантиям безопасности конкретики нет
Впрочем, с тем, какими именно будут эти гарантии, ЕС еще не определился. „Лучшая гарантия безопасности - это сами украинцы. Они сопротивляются уже более трех лет“, - заявил Кошта на пресс-конференции.
Эта идея отражена и в выводах саммита: „Мир через силу“ требует максимально сильной позиции Украины, при этом важнейшим компонентом является ее собственный мощный военный потенциал - как во время, так и после переговоров о прекращении войны“.
На вопрос, которым сейчас задаются многие, - сможет ли Евросоюз заполнить пробел, возникший в результате отказа США от помощи Украине, - саммит ответа не дал. Более того, даже не все страны ЕС согласны с утверждением, что Вашингтон окончательно отказался помогать Киеву.
„Я глубоко убежден, что американская поддержка в плане связи и разведданных будет продолжаться, - заявил, например, премьер-министр Польши Дональд Туск. - Частая смена мнений в Вашингтоне, которая, похоже, является методом работы нынешней американской администрации, заставляет меня думать, что это (прекращение помощи США. - Ред.) - не окончательное решение“. Он выразил надежду, что это „всего лишь тактика переговоров, а не факты“.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что европейские страны могут заполнить вакуум, оставленный США. „Конечно, мы должны накопить финансовые ресурсы. Как экономист я могу сказать, что это не так просто, но это выполнимо, и эта ответственность лежит на нас“, - отметил он перед встречей в верхах.
Как ЕС может быстро помочь Украине
Для обеспечения срочных военных нужд Украины предложила создать новый фонд на несколько миллиардов евро, который по традиции заблокировала Венгрия. Невзирая на это, Евросовет отказался хоронить инициативу и отправил ее на доработку. Теперь глава европейской дипломатии Кая Каллас надеется, что следующий - уже не экстренный - саммит в Брюсселе 20 и 21 марта одобрит ее предложение, на этот раз - с конкретными суммами.
„Моя инициатива состоит из двух элементов: либо вы приходите в фонд с оружием и боеприпасами, которые необходимы Украине, либо с финансированием для приобретения необходимого оружия и боеприпасов для нее у других стран“, - рассказала верховный дипломат ЕС журналистам, подчеркнув, что действовать придется очень быстро.
Если верить выводам саммита, то сами страны ЕС готовы „срочно активизировать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины“, например, по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, подготовке и оснащению украинских бригад.
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