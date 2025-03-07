Почти все страны ЕС готовы помогать Украине. Что решили на саммите, где Зеленский вдруг стал неразговорчивым

Интрига на специальном саммите Европейского Союза по Украине, прошедшем в четверг, 6 марта, сохранялась почти до самого конца: выступит ли блок единым фронтом в поддержку Киева? Лидеры ЕС пытались добиться консенсуса, над текстом общего заявления послы стран Евросоюза совместно работали несколько недель вплоть до самого начала встречи, многие дипломаты выражали надежду на творческий подход к голосованию и „конструктивную воздержанность“, однако Венгрия в лице Виктора Орбана осталась непреклонной.

Венгерский лидер дистанцировался от позиции Европейского Союза по Украине, и заявление было принято 26 главами правительств и государств вместо 27. Компромисс со Словакией удалось найти, добавив в текст выводов саммита пункт о транзите газа через Украину.

Условия ЕС для мира в Украине

Евросовет приветствует все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, но только при ряде условий: переговоров по Украине без Украины быть не может, как не может быть и переговоров о европейской безопасности без Европы, а прекращение огня приемлемо только как часть процесса, ведущего к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Участвовавший в саммите президент Украины Владимир Зеленский выказался на тему перемирия лишь после того, как покинул стены Евросовета. „В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство“, - написал Зеленский в соцсетях несколько часов спустя.

Зеленский максимально ограничил общение с прессой