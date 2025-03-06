Новости Эстонии
06.03.2025, 17:18

Командующий Силами обороны Эстонии по приглашению Макрона встретится с коллегами из европейских стран

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Командующий Силами обороны Андрус Мерило
Командующий Силами обороны Андрус Мерило
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в ближайшее время пройдет встреча командующих армиями европейских стран. В ней примет участие и командующий Силами обороны ЭР Андрус Мерило.

Вчера вечером в телеобращении к нации Макрон сообщил, что обсудит с европейскими союзниками использование французских ядерных сил сдерживания для защиты всего континента от российской угрозы, и что он намерен на следующей неделе организовать встречу с командующими армий европейских стран.

Детали встречи пока неизвестны, но, по сообщению Reuters, туда приглашены только руководители армий только тех стран, которые готовы направить войска в Украину после возможного мирного соглашения с Россией.

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