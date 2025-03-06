06.03.2025, 17:18
Командующий Силами обороны Эстонии по приглашению Макрона встретится с коллегами из европейских стран(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в ближайшее время пройдет встреча командующих армиями европейских стран. В ней примет участие и командующий Силами обороны ЭР Андрус Мерило.
Вчера вечером в телеобращении к нации Макрон сообщил, что обсудит с европейскими союзниками использование французских ядерных сил сдерживания для защиты всего континента от российской угрозы, и что он намерен на следующей неделе организовать встречу с командующими армий европейских стран.
Уже подписаны?