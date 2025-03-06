Командующий Силами обороны Эстонии по приглашению Макрона встретится с коллегами из европейских стран

Вчера вечером в телеобращении к нации Макрон сообщил, что обсудит с европейскими союзниками использование французских ядерных сил сдерживания для защиты всего континента от российской угрозы, и что он намерен на следующей неделе организовать встречу с командующими армий европейских стран.