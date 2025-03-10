Недержание мочи не должно мешать активному образу жизни

Женщинам часто бывает трудно совладать с проблемами протекания мочи, поскольку они сопряжены с чувством стыда и неловкими ситуациями. Однако важно знать, что с этим можно справиться с помощью специальных абсорбирующих прокладок и впитывающих трусиков. Обязательно поговорите о недержании с вашим лечащим врачом или проконсультируйтесь с физиотерапевтом, специализирующимся на тренировке мышц тазового дна, которые работают в большинстве крупных больниц.

Часто женщины с недержанием мочи отказываются от активного образа жизни и предпочитают оставаться дома или планируют свои прогулки так, чтобы по возможности быстро добраться до туалета. Страх перед неудобными моментами (намокшее белье, неприятный запах мочи) может быть причиной того, почему женщина предпочитает оставаться дома.

Впитывающее нижнее белье TENA Silhouette – женственное и незаметное решение проблемы подтекания мочи

Новые женственные и незаметные одноразовые впитывающие трусики TENA Silhouette мгновенно запирают вытекающую мочу и сохраняют поверхность кожи сухой. Специальный впитывающий слой предотвращает появление неприятных запахов. Так что женщина может чувствовать себя уверенно на протяжении всего дня.

Тонкие и мягкие, из дышащего материала, с женственным дизайном, эти трусики похожи на обычное нижнее белье. У них слегка заниженная линия талии и волнистый верхний край. В цветовой гамме представлены черные и белые трусики с нежным цветочным узором. Мягкий и эластичный текстильный материал повторяет форму тела и удобен при носке. Таким образом, вы сможете спокойно и без помех заниматься своими привычными делами, не беспокоясь о недержании.

Где купить продукцию TENA? Новые впитывающие трусики TENA Silhouett доступны в магазинах, аптеках и интернет-магазинах.