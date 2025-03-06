Глава ЕК видит „переломный момент“ для безопасности Европы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на фоне приостановки военной помощи США Украине заявила, что безопасность Европы и Украины находится в „переломном моменте“. Ситуация крайне опасна, сказала фон дер Ляйен в четверг, 6 марта, в Брюсселе в ходе выступления вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Совета ЕС Антониу Коштой перед открытием кризисного саммита ЕС по вопросам обороны.

„Это решающий момент для Европы. Европа находится перед лицом явной и непосредственной угрозы, и потому она должна быть способна защитить себя, обороняться, так же как мы должны дать Украине возможность защищать себя и бороться за установление прочного и справедливого мира“, - подчеркнула председатель Еврокомиссии. В связи с этим она представила главам государств и правительств стран ЕС план перевооружения, который, по ее словам, позволит мобилизовать до 800 млрд евро.

Фон дер Ляйен предложила „новый механизм финансирования ЕС“ для поддержки стран-членов в сфере перевооружения. Этот инструмент должен включать кредиты на сумму 150 млрд евро, которые будут гарантированы бюджетом ЕС. Она также выступила за временное ослабление европейских бюджетных правил на четыре года.

„Адаптация регуляторной системы“

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предложил пойти еще дальше. Он высказался за „долгосрочную адаптацию регуляторной системы“, чтобы страны имели „пространство для долгосрочных инвестиций в оборону и безопасность“. Его позицию поддержали, в частности, страны Балтии, но „бережливые“ государства, такие как Нидерланды и Швеция, отнеслись к этой идее скептически. Дипломаты предупредили, что чрезмерное смягчение правил может привести к новому финансовому кризису.