Министр иностранных дел Цахкна в Париже: нельзя награждать Россию, возвращая ей замороженные активы

Цахкна поблагодарил Францию за ее вклад в безопасность нашего региона и коллективную оборону НАТО, а также обстоятельно обсудил с коллегами укрепление экономических связей между Эстонией и Францией, чему, несомненно, будет способствовать недавно открытый в эстонском посольстве Центр предпринимательства.

Во время встреч Цахкна заявил, что, дабы помочь Украине противостоять российской агрессии, Европа должна делать больше и как можно быстрее.

„В результате переговоров можно достичь справедливого и прочного мира и покончить с империалистическими амбициями России только в том случае, если Украина будет находиться в позиции силы“, - сказал Цахкна. Министр иностранных дел также поблагодарил Францию за ее лидерство в разработке гарантий безопасности для Украины.

Министр иностранных дел добавил, что главным приоритетом сейчас является продолжение экономического давления на Россию.

„Европа сейчас стоит перед ответственным решением. Мобилизовать ли замороженные российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро в пользу Украины или рискнуть тем, что Россия вернет эти активы через несколько месяцев, - сказал Цахкна, имея в виду возможность того, что в июне Европейскому союзу не удастся продлить санкции против России и сохранить замороженные российские государственные активы из-за противодействия некоторых стран-членов ЕС. - Я уверен, что правильным решением будет позволить использовать эти активы для укрепления Украины, а не для вознаграждения агрессора“.

На встречах также обсуждались вопросы безопасности в Европе. По словам министра иностранных дел, Россия была и будет самой серьезной угрозой безопасности для всей Европы, поэтому необходимо укреплять силы сдерживания и оборону, а также ликвидировать существующие пробелы путем увеличения расходов на оборону.

„Европа должна твердо стоять на своих двух ногах и работать во имя того, чтобы быть готовой успешно отвечать на нынешние и будущие вызовы“, - сказал Цахкна.

Сегодня в Париже министр иностранных дел также встретился с влиятельными французскими аналитиками и журналистами и принял участие в конференции по безопасности Paris Defence and Strategy Forum 2025, где его сопровождал генерал французской армии Филипп Дельбос.

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