США возобновили программы военной помощи для стран Балтии
Государственный секретарь США Марко Рубио подписал распоряжение о продолжении финансирования военной помощи странам Балтии.
На прошлой неделе, 7 марта, госсекретарь США Марко Рубио подписал распоряжение о дальнейшем предоставлении средств в рамках Программы иностранного военного финансирования и Программы международного военного образования и подготовки странам Балтии. Об этом 10 марта в Госдепартаменте США были проинформированы послы стран Балтии, сообщает латвийский Delfi.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что Латвия высоко ценит это решение. Это, по ее словам, очередное подтверждение единого понимания и интереса США, как стратегического союзника, и стран Балтии в укреплении оборонного сотрудничества и создании более сильного и безопасного альянса НАТО.
Министр иностранных дел Латвии подтвердила, что страны Балтии являются ближайшими союзниками и друзьями США — как в рамках НАТО, так и в евроатлантическом пространстве. Она отметила, что во всех рабочих визитах в США конгрессмены, сенаторы обеих партий и представители новой администрации особенно высоко оценили лидерство стран Балтии в НАТО по вопросам инвестиций в безопасность и оборону. Также представители стран Балтии и США едины во мнении, что Европе необходимо больше вкладывать в собственную оборону и продолжать укреплять возможности НАТО, в том числе на предстоящем саммите альянса в Гааге этим летом.