США возобновили программы военной помощи для стран Балтии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что Латвия высоко ценит это решение. Это, по ее словам, очередное подтверждение единого понимания и интереса США, как стратегического союзника, и стран Балтии в укреплении оборонного сотрудничества и создании более сильного и безопасного альянса НАТО.

Министр иностранных дел Латвии подтвердила, что страны Балтии являются ближайшими союзниками и друзьями США — как в рамках НАТО, так и в евроатлантическом пространстве. Она отметила, что во всех рабочих визитах в США конгрессмены, сенаторы обеих партий и представители новой администрации особенно высоко оценили лидерство стран Балтии в НАТО по вопросам инвестиций в безопасность и оборону. Также представители стран Балтии и США едины во мнении, что Европе необходимо больше вкладывать в собственную оборону и продолжать укреплять возможности НАТО, в том числе на предстоящем саммите альянса в Гааге этим летом.