06.03.2025, 18:20
ВИДЕО | Маргус Цахкна о решении США по разведданным: без них Украине будет тяжело воевать
В среду в СМИ прошла информация о том, что США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) сказал, комментируя это сообщение, что, конечно, Европа подставит свое плечо, но поддержка США в этой области крайне важна.
„До конца неизвестно, какие данные и их передача были остановлены, - сказал Цахкна, давая понять, что и в дипломатических кругах об этом нет полного представления. - Но важно то, что мы в Европе будем заниматься не только тем, что участвовать в замене военной помощи, которую США приостановили, но и будем предлагать наши разведывательные возможности и технологические решения“.
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