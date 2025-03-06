ВИДЕО | Маргус Цахкна о решении США по разведданным: без них Украине будет тяжело воевать

„До конца неизвестно, какие данные и их передача были остановлены, - сказал Цахкна, давая понять, что и в дипломатических кругах об этом нет полного представления. - Но важно то, что мы в Европе будем заниматься не только тем, что участвовать в замене военной помощи, которую США приостановили, но и будем предлагать наши разведывательные возможности и технологические решения“.