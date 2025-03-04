Цахкна о решении Трампа: Европа должна восполнить этот пробел

„Европа должна увеличить военную помощь Украине, чтобы Украина могла продолжить борьбу за справедливый и прочный мир, — сказал Цахкна. — Правительство Эстонии уже приняло решение об увеличении выделяемой Украине военной помощи на 25% в этом году и о срочной поставке в Украину 10 000 артиллерийских снарядов. Наше решение доказывает, что для помощи Украине можно принимать новые и быстрые решения, и мы призываем всех сторонников Украины срочно увеличить военную помощь“.

По словам главы МИД ЭР, одним из способов получения дополнительных средств для помощи Украине является использование замороженных российских активов.

„Утверждения об отсутствии законных возможностей использования замороженных российских активов являются необоснованными. На прошлой неделе я поделился с европейскими партнерами дискуссионным документом Эстонии, в котором предлагается четкое решение по использованию активов. Необходимо принять политическое решение о разблокировании замороженных активов до наступления следующего крайнего срока продления санкций против России в июне“, — заявил министр иностранных дел.

„Агрессор, который несет исключительную ответственность за войну, должен почувствовать давление, а жертва агрессии должна получить решительную поддержку, потому что только таким образом можно заставить Россию отказаться от своих целей и добиться прочного мира в Украине“.

Трамп приостановил помощь Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить и пересмотреть военную помощь Украине. Приказ распространяется на всю американскую военную технику, которая в настоящее время не находится на территории Украины, включая оружие, перевозимое на самолетах и ​​кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Решение было принято всего через несколько дней после встречи Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Зеленским в Белом доме.

По данным Госдепартамента, с момента вторжения России в феврале 2022 года предыдущая администрация направила стране военную помощь на сумму около 65,9 млрд долларов.

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