Украинская армия уходит? Что происходит в Курской области

По его словам, украинские подразделения отступают не только по основным простреливаемым дорогам, но и по второстепенным, в частности, преодолевая водные препятствия с помощью понтонных переправ. „Россияне пытаются уничтожить последние мосты или созданные украинскими инженерными войсками вспомогательные переправы, чтобы перерезать украинцам пути отхода“, - отмечает австрийский полковник.

„По имеющимся наблюдениям, украинские солдаты отступают малыми конвоями - четкий сигнал об общем приказе об отступлении. Там, где транспортные средства не проходят, солдаты спешиваются и пытаются добраться до границы малыми группами - под постоянным наблюдением российских дронов. Теперь речь идет лишь о том, чтобы максимально невредимыми вырваться из котла“, - отметил Райснер в своем посте.

Известный военный обозреватель, полковник австрийской армии Маркус Райснер в своей аналитической записке, обнародованной в тот же день на официальном сайте вооруженных сил Австрии, отметил, что „курская операция ВСУ подходит к концу“ и заявил о постепенном отступлении украинских частей на территорию Украины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке за вторник, 11 марта, сообщил о тяжелых боях, но не предоставил подробной информации о ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в последний раз прокомментировал ситуацию еще 10 марта, отметив, что угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет. „Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны“, - отметил Сырский в сообщении на своей странице в сети Facebook.

Российская армия за последние дни взяла под контроль ряд населенных пунктов на территории Курской области, которые с августа прошлого года удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Российское госагентство ТАСС и „военкоры“ 12 марта опубликовали видеозаписи с российскими военными в центре Суджи. А основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев 12 марта сообщил, что украинские военные планомерно покидают Курскую область. С украинской стороны пока никаких комментариев не поступало.

„Угрозы​ полного окружения нет“

Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, находящийся сейчас вблизи зоны боевых действий в Сумской области, в разговоре с DW 11 марта подтвердил, что передвижение по дорогам, по которым до сих пор подвозили из Украины в Суджу провиант и боеприпасы, на данный момент стало очень опасным. В то же время он считает, что угрозы полного окружения украинских сил в Курской области нет. „Есть угроза только на отдельных позициях. Надеюсь, что те, кто находятся на них понимают угрозу и смогут вовремя отойти“, - отметил Бутусов.

Корреспондент считает нецелесообразным дальнейшее пребывание украинских подразделений в Курской области. „Враг имеет значительное численное преимущество и удобное тактическое положение. Я не считаю, что есть какой-то смысл лишние несколько дней там находиться“, - констатирует Бутусов.

„На украинской территории позиции для обороны будут лучше“

Директор консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также считает, что отступление на территорию Украины будет наиболее безопасным сценарием в сложившейся ситуации, учитывая проблемы с логистикой и значительное численное преимущество россиян. По его словам, Россия сконцентрировала на этом участке фронта группировку в 60 тысяч человек. „Логистическая составляющая - Ахиллесова пята. Если мы передвигаемся на свою территорию, то возможности наших бригад для обороны будут лучше“, - констатирует эксперт.

По мнению Згурца, для украинской стороны больше нет и политической целесообразности удерживать позиции в Курской области, которая заключалась в потенциальном обмене территориями между Украиной и Россией. „Трамп игнорирует эту составляющую. Поэтому она становится несколько призрачной. Следовательно, на первый план выходят военные цели. А они уже в значительной степени достигнуты: минимизировать риски для Сумской области, оттянуть определенное количество российских сил с других направлений и нанести им максимальный ущерб“, - отметил Згурец.