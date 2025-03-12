Украинская армия уходит? Что происходит в Курской области
Положение украинских военных на территории Курской области усложняется. Командование ВСУ заявляет об отходе на „более выгодные рубежи“, сообщает DW. Как оценивают ситуацию западные эксперты?
Российская армия за последние дни взяла под контроль ряд населенных пунктов на территории Курской области, которые с августа прошлого года удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Российское госагентство ТАСС и „военкоры“ 12 марта опубликовали видеозаписи с российскими военными в центре Суджи. А основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев 12 марта сообщил, что украинские военные планомерно покидают Курскую область. С украинской стороны пока никаких комментариев не поступало.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке за вторник, 11 марта, сообщил о тяжелых боях, но не предоставил подробной информации о ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в последний раз прокомментировал ситуацию еще 10 марта, отметив, что угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет. „Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны“, - отметил Сырский в сообщении на своей странице в сети Facebook.
„Выгодные рубежи“ - на территории Украины?
Известный военный обозреватель, полковник австрийской армии Маркус Райснер в своей аналитической записке, обнародованной в тот же день на официальном сайте вооруженных сил Австрии, отметил, что „курская операция ВСУ подходит к концу“ и заявил о постепенном отступлении украинских частей на территорию Украины.
„По имеющимся наблюдениям, украинские солдаты отступают малыми конвоями - четкий сигнал об общем приказе об отступлении. Там, где транспортные средства не проходят, солдаты спешиваются и пытаются добраться до границы малыми группами - под постоянным наблюдением российских дронов. Теперь речь идет лишь о том, чтобы максимально невредимыми вырваться из котла“, - отметил Райснер в своем посте.
По его словам, украинские подразделения отступают не только по основным простреливаемым дорогам, но и по второстепенным, в частности, преодолевая водные препятствия с помощью понтонных переправ. „Россияне пытаются уничтожить последние мосты или созданные украинскими инженерными войсками вспомогательные переправы, чтобы перерезать украинцам пути отхода“, - отмечает австрийский полковник.
„Угрозы полного окружения нет“
Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, находящийся сейчас вблизи зоны боевых действий в Сумской области, в разговоре с DW 11 марта подтвердил, что передвижение по дорогам, по которым до сих пор подвозили из Украины в Суджу провиант и боеприпасы, на данный момент стало очень опасным. В то же время он считает, что угрозы полного окружения украинских сил в Курской области нет. „Есть угроза только на отдельных позициях. Надеюсь, что те, кто находятся на них понимают угрозу и смогут вовремя отойти“, - отметил Бутусов.
Корреспондент считает нецелесообразным дальнейшее пребывание украинских подразделений в Курской области. „Враг имеет значительное численное преимущество и удобное тактическое положение. Я не считаю, что есть какой-то смысл лишние несколько дней там находиться“, - констатирует Бутусов.
„На украинской территории позиции для обороны будут лучше“
Директор консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также считает, что отступление на территорию Украины будет наиболее безопасным сценарием в сложившейся ситуации, учитывая проблемы с логистикой и значительное численное преимущество россиян. По его словам, Россия сконцентрировала на этом участке фронта группировку в 60 тысяч человек. „Логистическая составляющая - Ахиллесова пята. Если мы передвигаемся на свою территорию, то возможности наших бригад для обороны будут лучше“, - констатирует эксперт.
По мнению Згурца, для украинской стороны больше нет и политической целесообразности удерживать позиции в Курской области, которая заключалась в потенциальном обмене территориями между Украиной и Россией. „Трамп игнорирует эту составляющую. Поэтому она становится несколько призрачной. Следовательно, на первый план выходят военные цели. А они уже в значительной степени достигнуты: минимизировать риски для Сумской области, оттянуть определенное количество российских сил с других направлений и нанести им максимальный ущерб“, - отметил Згурец.
В то же время мнения западных аналитиков по итогам курской операции ВСУ разделились. Бывший советник министра обороны Германии Нико Ланге (Nico Lange) в интервью немецкому телеканалу ZDF, так же как и Сергей Згурец, оценил операцию ВСУ в Курской области как успешную. Он не исключает, что украинские военные еще некоторое время смогут держать там оборону. „Украина заняла ряд выгодных для обороны точек в Курской области и удерживает их, несмотря на российское наступление. Россияне еще далеки от того, чтобы полностью вытеснить украинцев из Курской области. Для украинцев очевидно: пока бои с этими огромными силами с российской стороны ведутся на территории России, этих сил россиянам не хватает в Украине. Каждый день с этой точки зрения - это выигрыш“, - говорит Нико Ланге. По его мнению, курская операция показала слабость российских властей, которым не удалось выбить украинские силы с российской территории в сжатые сроки, как того требовал Кремль.
„Тщетная трата ресурсов“, говорят критики
Есть в экспертной среде на Западе, однако, и критики этой операции, которые называют ее пустой тратой ресурсов. К ним относится, в частности, Марина Мирон из аналитического центра King’s College в Лондоне. „Россия не перебрасывала в Курскую область силы с других участков фронта, как на это рассчитывали украинцы. Россияне долгое время скорее сдерживали украинские силы на занятых рубежах, чем вытесняли их“, - отмечает эксперт. По ее убеждению, удержание российских территорий потеряло смысл для Украины еще в тот момент, когда стало ясно, что не удастся захватить какой-либо стратегический объект, например, Курскую АЭС. „С точки зрения военной стратегии, это был катастрофический выбор. Украина удлинила линию столкновения, изначально не имея достаточных материальных и человеческих ресурсов“, - критикует Мирон.
По мнению полковника Маркуса Райснера, подводить итоги курской операции можно будет лишь тогда, когда будет понятно, с какими потерями и насколько упорядоченно произойдет неизбежное, по его мнению, отступление украинских сил из Курской области. „Если это (упорядоченное отступление. - Ред.)“ осуществить не удастся, россияне смогут продвинуться дальше, пока они не наткнутся на стабильную линию обороны. Наибольшим риском остается сценарий, при котором возникнет хаос или паника - как это было в 2022 году, когда российские войска отступали в Харьковской области“, - заключает австрийский аналитик.