ВИДЕО | Самая массированная атака украинских дронов на регионы России: в Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома, есть погибшие и раненые

По его словам, к 8:45 утра российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника, летевших на Москву, передает „Медуза“. Мэр заявил, что это самая массированная атака украинских беспилотников на Москву.

Собянин сообщил, что на Домодедовской улице на юге Москвы из-за падения сбитого беспилотника „незначительно“ повреждена крыша дома. По информации телеграм-канала Baza, обломки беспилотника обнаружили в московском районе Капотня.

По данным российских властей, в результате атаки беспилотников в Московской области погибли три человека. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, погиб охранник „Мираторга“ в селе Ям в Домодедовском районе, где под обстрел попала парковка. Кроме того, в больницах умерли двое раненых. В Минздраве РФ говорили, что пострадали 18 человек, в том числе трое детей. По словам губернатора, также пострадали жители городов Видное, Домодедово, Раменское, деревни Сапроново и села Ям.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, показан момент падения беспилотника на крышу дома в деревне Сапроново в районе Видного. Также публикуют видео, снятые непосредственно в жилом доме.

В Раменском, по словам Воробьева, повреждены как минимум семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, эвакуированы 12 человек.

Кроме того, сообщил Воробьев, „вызовы о БПЛА поступали“ из более чем 13 населенных пунктов области.

После падения обломков БПЛА в поселке Александровка под Подольском загорелся частный дом, сообщает телеграм-канал „Осторожно, новости“. В Раменском произошел пожар в доме в коттеджном поселке Высокий Берег, пишет Baza.

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на Черемухина в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Волков. По его словам, значительных повреждений и пострадавших нет.

В Черноголовке обломки беспилотника обнаружили рядом с многоэтажным домом. Также обломки нашли в парке у СНТ „Металлург-1“ в Домодедово.