ВИДЕО | Самая массированная атака украинских дронов на регионы России: в Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома, есть погибшие и раненые
Украинские беспилотники атаковали Москву и область в ночь на 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
По его словам, к 8:45 утра российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника, летевших на Москву, передает „Медуза“. Мэр заявил, что это самая массированная атака украинских беспилотников на Москву.
Собянин сообщил, что на Домодедовской улице на юге Москвы из-за падения сбитого беспилотника „незначительно“ повреждена крыша дома. По информации телеграм-канала Baza, обломки беспилотника обнаружили в московском районе Капотня.
По данным российских властей, в результате атаки беспилотников в Московской области погибли три человека. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, погиб охранник „Мираторга“ в селе Ям в Домодедовском районе, где под обстрел попала парковка. Кроме того, в больницах умерли двое раненых. В Минздраве РФ говорили, что пострадали 18 человек, в том числе трое детей. По словам губернатора, также пострадали жители городов Видное, Домодедово, Раменское, деревни Сапроново и села Ям.
В сети появилось видео, на котором, как утверждается, показан момент падения беспилотника на крышу дома в деревне Сапроново в районе Видного. Также публикуют видео, снятые непосредственно в жилом доме.
В Раменском, по словам Воробьева, повреждены как минимум семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, эвакуированы 12 человек.
Кроме того, сообщил Воробьев, „вызовы о БПЛА поступали“ из более чем 13 населенных пунктов области.
После падения обломков БПЛА в поселке Александровка под Подольском загорелся частный дом, сообщает телеграм-канал „Осторожно, новости“. В Раменском произошел пожар в доме в коттеджном поселке Высокий Берег, пишет Baza.
Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на Черемухина в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Волков. По его словам, значительных повреждений и пострадавших нет.
В Черноголовке обломки беспилотника обнаружили рядом с многоэтажным домом. Также обломки нашли в парке у СНТ „Металлург-1“ в Домодедово.
В Росавиации сообщили, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский вводили временные ограничения из-за атаки дронов. Самарский аэропорт принял 10 рейсов, следовавших в Москву.
В результате падения обломков БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура на станции „Домодедово“, из-за чего возникли перебои в расписании электричек, сообщили в пресс-службе „Московской железной дороги“.
В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью, 126 — над Курской. Кроме того, 25 БПЛА сбили в Белгородской области, 22 — в Рязанской, 10 — в Калужской, по восемь — в Липецкой и Орловской областях, шесть — в Воронежской, три — в Нижегородской. Это самая массированная атака украинских беспилотников на регионы России за все время полномасштабной российско-украинской войны.
В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 в Становлянском округе ранен один человек. „Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник“, — сообщил губернатор Игорь Артамонов. Во Владимирской области, как сообщили власти, обломки сбитого беспилотника упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.
Украина запустила рекордное число дронов по Москве перед переговорами с США, намеченными на 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла в этот день: „Спросите у киевского режима“. Песков также заявил, что украинские военные „бьют по жилым домам“, а Россия — по военным целям (ранее жилые дома в городах Украины неоднократно попадали под удар российских ракет и беспилотников).