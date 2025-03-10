ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1111-й день) | Войска РФ продвигаются в Курской области, Сырский заявляет, что угрозы окружения нет

В ночь на понедельник российская армия атаковала области Украины 176 ударными беспилотниками типа Shahed, а также дронами-имитаторами различных типов. Об это сообщают в утренней сводке Воздушные силы ВСУ. К утру были сбиты 130 БПЛА, заявляют украинские военные. Воздушные силы сообщают, что в результате атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области. В Киевской области зафиксировано падение обломков беспилотников, повреждена крыша частного жилого дома, пострадавших нет. В Харьковской области в результате атаки возник пожар на агропредприятии, повреждено административное здание, пострадала сельскохозяйственная техника. В Полтавской области в результате падения БПЛА повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. В результате ночных российских ударов авиабомбами по Запорожской области пострадали двое местных жителей, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Средства ПВО РФ минувшей ночью перехватили и сбили девять украинских беспилотников над пятью регионами, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, три дрона сбито над Самарской областью, по два над Воронежской и Орловской, по одному – над Белгородской и Курской областями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США почти возобновили обмен разведданными с Украиной, сообщает Reuters. Он также сказал, что ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров американских и украинских официальных лиц в Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность возобновления обмена информацией, Трамп сказал: „Мы почти сделали это“. По поводу переговоров в Саудовской Аравии он заявил следующее: „Я верю, что мы добьемся большого прогресса на этой неделе“.

Новый раунд переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, и никакой информации по этому поводу от американской стороны не поступало, заявила ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что представители администрации Дональда Трампа на этой неделе проведут встречи не только с украинскими, но и с российскими чиновниками. Кто именно будет участвовать в переговорах, канал не уточнял.

Британский премьер-министр Кир Стармер на этой неделе проведет вторую встречу лидеров стран, которые могут внести вклад в „коалицию доброй воли“ для Украины. Как ожидается, она состоится в субботу, заявили на Даунинг-стрит. Встреча, которую возглавит Стармер, будет „виртуальной“ — она пройдет в режиме онлайн. Считается, что около 20 стран выразили заинтересованность в возможном присоединении к коалиции, хотя очевидно, что не все будут готовы отправить войска в Украину. Официальный представитель премьер-министра сообщил журналистам, что помимо европейских государств в переговорах будут участвуют союзники по Содружеству, такие как Австралия.

Сырский: угрозы окружения ВСУ в Курской области нет. По словам украинского главкома, ситуация на границе Сумской и Курской областей контролируемая, „подразделения осуществляют своевременные меры по перемещению на выгодные рубежи обороны“. Как сообщалось, 5–6 марта российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области и находится в опасной близости от главной трассы снабжения группировки ВСУ. Накануне российские СМИ сообщили о значительном продвижении российской армии в направлении Суджи и занятии ряда населённых пунктов. Как утверждает генерал Александр Сырский, некоторых населенных пунктов на линии границы, о которых говорят в российских СМИ, уже фактически не существует — „они разрушены огневыми ударами агрессора“. Он не уточнил, о каких населённых пунктах и на чьей территории идёт речь. Вместе с тем, заявляет Сырский, на данный момент угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет, а противник „несёт значительные потери в живой силе и технике“.

США не прекращали передачу разведывательных данных, „необходимых украинцам в каких-либо оборонительных целях“, заявил спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Уиткофф входит в состав делегации США, которая завтра должна встретиться с украинскими переговорщиками в Джидде. „Было много обсуждений между нашими командами и украинцами, а также европейцами“, — сказал спецпредставитель американского президента в интервью Fox News. — Я бы назвал это прогрессом“. По словам Уиткоффа, он также надеется, что важное соглашение по редкоземельным металлам будет подписано в ходе встреч на этой неделе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждает, что украинские военные сегодня вечером нанесли удар по торговому центру „Добрыня“ в Белой слободе Беловского района. По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет, написал врио главы региона.

Прекращение передачи разведданных США Украине стало одной из причин успешного наступления российских войск в Курской области в последние дни, пишет The New York Times. Как рассказали изданию украинские бойцы с передовой, в этом регионе отсутствие разведданных стало „особенно проблематичным“. Высокопоставленный американский военный чиновник также заявил журналистам, что прекращение обмена разведданными нанесло ущерб способности ВСУ обнаруживать и атаковать российские войска на территории Курской области. Российские военные начали активное наступление в Курской области в конце прошлой недели.