СМИ: Украина на переговорах с США предложит частичное прекращение огня с Россией, а Вашингтон оценит, готов ли Киев уступить территории

По их данным, прекращение огня будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ об боевых действий в Черном море. Об этом пишет „Медуза“.

Два европейских чиновника заявили, что власти Украины связывают прогресс в переговорах о прекращении огня с возобновлением военной и разведывательной помощи со стороны США.

Представители США на переговорах собираются определить, готовы ли украинские власти пойти на территориальные уступки России, чтобы прекратить войну, сообщило 10 марта агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

„Нельзя сказать: „Я хочу мира“ и „Я отказываюсь идти на компромисс““, — заявил один из американских чиновников о предстоящих переговорах. „Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит“, — сказал другой чиновник.

Один из собеседников Reuters отметил, что делегация США также намерена убедиться, что Украина серьезно настроена на то, чтобы улучшить отношения с администрацией президента США после ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, а также, как ожидается, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, вместе с ним в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы аппарата президента Павел Палиса.

Дональд Трамп заявил 9 марта, что ожидает „большого прогресса“ в переговорах в Украине. Владимир Зеленский в то же время выразил надежду, что переговоры принесут результаты.

Государственный департамент и посольство Украины в Вашингтоне не ответили на запросы журналистов о комментарии.