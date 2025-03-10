10.03.2025, 11:56
РОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ | Как кремлевская пропаганда и агенты влияния проникли в эстонский мир теорий заговора
Расследование журналистов Delfi представляет подробный обзор того, как эстонская сеть теорий заговора тесно переплетена с российскими пропагандистскими нарративами и агентами влияния.
Мы проанализировали деятельность тех, кто распространяет в социальных сетях и на альтернативных медиаканалах всевозможные теории заговора и стратегические позиции Кремля, и отобрали 30 влиятельных лиц, порталов и организаций, которые тем или иным образом сотрудничают друг с другом.
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