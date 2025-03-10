Новости Эстонии
10.03.2025, 11:56

РОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ | Как кремлевская пропаганда и агенты влияния проникли в эстонский мир теорий заговора

 

Расследование журналистов Delfi представляет подробный обзор того, как эстонская сеть теорий заговора тесно переплетена с российскими пропагандистскими нарративами и агентами влияния.

Мы проанализировали деятельность тех, кто распространяет в социальных сетях и на альтернативных медиаканалах всевозможные теории заговора и стратегические позиции Кремля, и отобрали 30 влиятельных лиц, порталов и организаций, которые тем или иным образом сотрудничают друг с другом.

Оказалось, что те, кто распространяет теории заговора о вакцинах, биолабораториях и распылении бактериологического и химического оружия с самолетов (химтрейлах), как правило, враждебно настроены к Украине и НАТО и более дружелюбны к России: многочисленные члены сети распространяют в эстонском информационном пространстве необходимые нарративы о восточном соседе или даже откровенную пропаганду.

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