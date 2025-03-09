ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1110-й день) | Маск напомнил о возможности отключения Starlink в Украине. Польша готова найти замену

„Мы ожидаем дальнейших позитивных движений Киева накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе“, — ответил на вопрос NBC о требованиях Трампа представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.

Среди них — готовность Украины пойти на отказ от части территории, оккупированной Россией, и продемонстрировать некоторые подвижки в деле организации президентских выборов в Украине, возможно, даже готовность президента Владимира Зеленского уйти в отставку, рассказал собеседник телеканала.

Трамп хочет подписать с Киевом соглашение о разработке полезных ископаемых в Украине, но ждет дополнительных уступок со стороны Киева для разморозки предоставления американского вооружения и разведданных, рассказали телеканалу источник в президентской администрации и еще один чиновник.

Одного только соглашения по украинским недрам недостаточно для возобновления американской помощи Киеву, считает президент США Дональд Трамп, он дал это понять своим советникам, передает со ссылкой источники американский телеканал NBC News.

Трамп хочет больше, чем сделки по недрам, для возобновления помощи Украине — СМИ

ВСУ не комментировали сообщение российских военных. Накануне вечером Генштаб ВСУ заявил, что подразделения десантно-штурмовых войск „уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи“. По сообщению украинского генштаба, группы российского спецназа стремились закрепиться на окраинах Суджи, но „были своевременно обнаружены“, „блокируются“ и „уничтожаются“.

Аналогичные сообщения ранее публиковали российские провоенные блогеры, заявляя, что накануне российские военные провели успешную операцию в Курской области, территория которой частично занята ВСУ.

Российское Минобороны опубликовало видео , на котором, как утверждается, российские дроны атакуют автоколонну украинских военных, отступающих, по версии ведомства, из занятого в августе 2024 года города Суджи в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел переговоры с представителями военного командования Великобритании, Франции и Германии: начальником британского Штаба обороны ВС адмиралом Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром, генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Об этом Сырский написал в фейсбуке.

Среди прочего, предлагается создать буферную зону шириной не менее 10 км для разделения двух воюющих армий и выделить 5000 гражданских лиц и полицейских для ее патрулирования, пишет The New York Times, ознакомившись с документом Женевского центра политики безопасности.Там также утверждается, что для обеспечения безопасности наблюдателей за режимом прекращения огня вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км может потребоваться около 10 000 иностранных военнослужащих, а миссия будет действовать по мандату ООН. В подготовке документа приняли участие представители Украины, РФ, США и ЕС. Все они действовали на правах анонимности. „Нам пришлось быть весьма сдержанными“, - подчеркнул в беседе с NYT директор финансируемого швейцарским правительством Женевского центра Томас Гремингер. При этом многие эксперты полагают, что успешной реализации подобного плана может помешать позиция Владимира Путина. „Никакая мониторинговая миссия не сможет сдержать российского президента, если он решит начать новое вторжение в Украину“, - пишет NYT .

Проведение президентских выборов в военное время в Украине запрещено. В украинских соцопросах о готовности отдать голос за того или иного кандидата на гипотетических выборах Зеленский занимает второе место, лидирует экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Подписание инвестсоглашения по недрам между США и Украиной было запланировано на 28 февраля, но сорвалось после публичного спора президентом Трампа и Зеленского. Вскоре Белый дом заявил о прекращении военной помощи Киеву. Зеленский затем выразил сожаление итогом встречи и заявил, что Киев готов заключить договор о недрах.

„Рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах и т. д.“, — сообщил Сырский.

„Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск — по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем будет с нами“, — добавил он.

Переговоры, которые прошли, по словам Сырского, „в течение последних нескольких дней“, состоялись в режиме видеозвонков. Главком ВСУ провел их спустя несколько дней после того, как США объявили о заморозке военной помощи Киеву, и прекратили поставлять разведданные.

Маск назвал систему связи Starlink „костяком украинской армии“. „Весь их фронт рухнет, если я ее отключу“, — добавил он

“Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет“, — написал Илон Маск в своей соцсети Х. Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для высокоскоростного доступа в интернет. В феврале агентство Reuters сообщило, что США пригрозили Украине отключением Starlink в случае отказа от сделки по полезным ископаемым. Маск это отрицал. Позднее СМИ сообщили, что французский спутниковый оператор Eutelsat пытается договориться с европейскими правительствами о работе в Украине — на фоне опасений о возможном отключении терминалов Starlink.

Министр иностранных дел Польши ответил на рассуждения Маска об отключении Starlink в Украине. “Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 миллионов долларов в год. Умалчивая об этичности угроз жертве агрессии, [хочу сказать]: если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других провайдеров“, — написал Радослав Сикорский в Х.

„Бог любит троицу“. Глава Военно-морских сил ВСУ намекнул на подготовку нового удара по Крымскому мосту