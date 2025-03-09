ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1110-й день) | Маск напомнил о возможности отключения Starlink в Украине. Польша готова найти замену
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минобороны России утверждает, что российские военные ударили по колонне ВСУ под Суджей
Российское Минобороны опубликовало видео, на котором, как утверждается, российские дроны атакуют автоколонну украинских военных, отступающих, по версии ведомства, из занятого в августе 2024 года города Суджи в Курской области.
Аналогичные сообщения ранее публиковали российские провоенные блогеры, заявляя, что накануне российские военные провели успешную операцию в Курской области, территория которой частично занята ВСУ.
ВСУ не комментировали сообщение российских военных. Накануне вечером Генштаб ВСУ заявил, что подразделения десантно-штурмовых войск „уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи“. По сообщению украинского генштаба, группы российского спецназа стремились закрепиться на окраинах Суджи, но „были своевременно обнаружены“, „блокируются“ и „уничтожаются“.
Би-би-си пока не верифицировала распространенное Минобороны России видео.
Трамп хочет больше, чем сделки по недрам, для возобновления помощи Украине — СМИ
Одного только соглашения по украинским недрам недостаточно для возобновления американской помощи Киеву, считает президент США Дональд Трамп, он дал это понять своим советникам, передает со ссылкой источники американский телеканал NBC News.
Трамп хочет подписать с Киевом соглашение о разработке полезных ископаемых в Украине, но ждет дополнительных уступок со стороны Киева для разморозки предоставления американского вооружения и разведданных, рассказали телеканалу источник в президентской администрации и еще один чиновник.
Среди них — готовность Украины пойти на отказ от части территории, оккупированной Россией, и продемонстрировать некоторые подвижки в деле организации президентских выборов в Украине, возможно, даже готовность президента Владимира Зеленского уйти в отставку, рассказал собеседник телеканала.
„Мы ожидаем дальнейших позитивных движений Киева накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе“, — ответил на вопрос NBC о требованиях Трампа представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
Подписание инвестсоглашения по недрам между США и Украиной было запланировано на 28 февраля, но сорвалось после публичного спора президентом Трампа и Зеленского. Вскоре Белый дом заявил о прекращении военной помощи Киеву. Зеленский затем выразил сожаление итогом встречи и заявил, что Киев готов заключить договор о недрах.
Проведение президентских выборов в военное время в Украине запрещено. В украинских соцопросах о готовности отдать голос за того или иного кандидата на гипотетических выборах Зеленский занимает второе место, лидирует экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Эксперты впервые представили план прекращения огня в Украине
Среди прочего, предлагается создать буферную зону шириной не менее 10 км для разделения двух воюющих армий и выделить 5000 гражданских лиц и полицейских для ее патрулирования, пишет The New York Times, ознакомившись с документом Женевского центра политики безопасности.Там также утверждается, что для обеспечения безопасности наблюдателей за режимом прекращения огня вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км может потребоваться около 10 000 иностранных военнослужащих, а миссия будет действовать по мандату ООН. В подготовке документа приняли участие представители Украины, РФ, США и ЕС. Все они действовали на правах анонимности. „Нам пришлось быть весьма сдержанными“, - подчеркнул в беседе с NYT директор финансируемого швейцарским правительством Женевского центра Томас Гремингер. При этом многие эксперты полагают, что успешной реализации подобного плана может помешать позиция Владимира Путина. „Никакая мониторинговая миссия не сможет сдержать российского президента, если он решит начать новое вторжение в Украину“, - пишет NYT.
Главком ВСУ Сырский обсудил продолжение помощи Киеву с военным командованием ФРГ, Франции и Великобритании
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел переговоры с представителями военного командования Великобритании, Франции и Германии: начальником британского Штаба обороны ВС адмиралом Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром, генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Об этом Сырский написал в фейсбуке.
„Рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах и т. д.“, — сообщил Сырский.
„Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск — по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем будет с нами“, — добавил он.
Переговоры, которые прошли, по словам Сырского, „в течение последних нескольких дней“, состоялись в режиме видеозвонков. Главком ВСУ провел их спустя несколько дней после того, как США объявили о заморозке военной помощи Киеву, и прекратили поставлять разведданные.
Маск назвал систему связи Starlink „костяком украинской армии“. „Весь их фронт рухнет, если я ее отключу“, — добавил он
“Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет“, — написал Илон Маск в своей соцсети Х. Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для высокоскоростного доступа в интернет. В феврале агентство Reuters сообщило, что США пригрозили Украине отключением Starlink в случае отказа от сделки по полезным ископаемым. Маск это отрицал. Позднее СМИ сообщили, что французский спутниковый оператор Eutelsat пытается договориться с европейскими правительствами о работе в Украине — на фоне опасений о возможном отключении терминалов Starlink.
Министр иностранных дел Польши ответил на рассуждения Маска об отключении Starlink в Украине. “Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 миллионов долларов в год. Умалчивая об этичности угроз жертве агрессии, [хочу сказать]: если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других провайдеров“, — написал Радослав Сикорский в Х.
„Бог любит троицу“. Глава Военно-морских сил ВСУ намекнул на подготовку нового удара по Крымскому мосту
По словам военачальника, два предыдущих удара по мосту повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.
“Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: „Бог любит троицу““, — сказал Алексей Неижпапа в интервью британскому изданию The Observer.
В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая по мосту.
Трамп хотел бы видеть со стороны Зеленского готовность уступить территории России и, возможно, уйти со своего поста — NBC News
По словам двух источников издания, президент США Дональд Трампа в частном порядке дал понять своим помощникам, что для возобновления военной помощи и обмена разведданными Украине будет недостаточно подписать сделку о полезных ископаемых. Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский изменил отношение к мирным переговорам с Россией. В частности, Трамп хотел бы видеть с его стороны готовность отдать России оккупированные территории Украины. „Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста [президента]“, — добавляет NBC News.
Франция передаст Украине помощи на 195 млн евро
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню обнародовал планы Парижа передать Киеву военную помощь на сумму 195 млн евро. Об этом министр рассказал в интервью французскому изданию La Tribune Dimanche.
В пакет помощи, по словам Лекорню, войдут в том числе боеприпасы 155-мм калибра и авиабомбы AASM.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока руководство страны не продемонстрирует „приверженность миру“.
Также директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что по распоряжению Трампа США приостановили сотрудничество с Украиной в сфере разведки и прекратили предоставлять Киеву американские разведданные. После этого Лекорню заявил, что его страна делится и продолжит делиться с Украиной своими разведывательными данными, несмотря на решение, принятое США.
CША отказались от предложения Канады создать группу по отслеживанию российского теневого флота
Предложение было сделано на переговорах о совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц „Большой семерки“, которая должна пройти в Канаде на следующей неделе. Как выяснил Bloomberg, США не только наложили вето на предложение Канады о мониторинговой группе, но и настаивали на удалении из совместного заявления формулировок о „санкциях“ в отношении России и о ее „способности вести войну“ в Украине. В феврале США отказались назвать Россию агрессором в заявлении G7 по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.206,3Kedited 08:56
Российские военные попытались проникнуть в Суджу по газопроводу
Генштаб ВСУ заявил вечером 8 марта, что штурмовые группы ВС РФ попытались проникнуть по газопроводу в город Суджа Курской области, контролируемый украинскими войсками, сообщает „Медуза“. Ранее об этом писали украинские СМИ и российские Z-каналы.
Как сообщалось, военные РФ использовали для скрытой атаки трубу газопровода „Уренгой-Помары-Ужгород“, по которому до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.
По данным украинского Генштаба, российские военные переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах Суджи, но были „своевременно обнаружены“ подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ.
„По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие“, — утверждают в ВСУ.
Украинский Генштаб также обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по штурмовым группам ВС РФ, перемещавшимся по газопроводу.
Дрон ВСУ впервые атаковал Чувашию
Глава республики Олег Николаев заявил, что сегодня утром атаке беспилотника подверглась нефтебаза в Чебоксарах, находящаяся на реконструкции. По его словам, пострадавших нет, „ситуация под контролем“. Это первый случай атаки дрона на предприятие в Чувашии, отмечают телеграм-каналы Mash и „7х7“. Атакованная нефтебаза находится примерно в 970 километрах от российско-украинской границы.Ранее Минобороны РФ отчиталось, что за ночь военные сбили 88 украинских беспилотников.