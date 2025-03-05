ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1106-й день) | Уолтц: США и Украина вскоре могут провести переговоры, посвященные завершению войны

Во Франции уровень поддержки Украины растёт, тогда как в Германии, согласно февральскому опросу, 46% жителей против финансовой и военной помощи, а лишь 28% выступают за её продолжение.

По вопросу вступления Украины в ЕС мнения разделились: 35% поддерживают после войны, 31% — немедленно, 33% против.

67% французов поддерживают отправку миротворцев, но только после подписания мирного договора. Пока боевые действия продолжаются, 68% против ввода войск.

Согласно опросу Elabe для BFMTV, 64% французов поддерживают продолжение военной помощи Украине: 44% за сохранение текущего уровня, 20% — за увеличение. Против выступают 35% (18% за сокращение, 17% за прекращение).

Жители Франции (в отличие от жителей Германии) выступают за продолжение помощи Украине

5 марта Financial Times сообщила, что США также прекратили обмен разведданными с Украиной. Daily Mail утверждает, что Вашингтон запретил Лондону передавать Киеву полученную информацию.

Обсуждаемая сделка по природным ресурсам пока не подписана: Трамп рассчитывает на более выгодные условия. Военная помощь Украине, приостановленная 3 марта, пока не возобновлена. WSJ отмечает, что пауза может затянуться, пока Трамп не удостоверится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры.

Источники CNN сообщили, что пост появился после переговоров украинской стороны с представителями Трампа, в том числе Китом Келлогом, которые настаивали на стабилизации отношений. The Times пишет, что премьер Британии Кир Стармер также убеждал Зеленского пойти на контакт с Белым домом.

Президент США Дональд Трамп, выступая 5 марта, заявил, что получил „важное письмо“ от Владимира Зеленского с призывом к переговорам. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Трамп имел в виду пост Зеленского в соцсетях от 4 марта, в котором тот выражал готовность сотрудничать с Вашингтоном.

„Я думаю, что этот перерыв (в обмене разведданными — Би-би-си) в области военного и разведывательного сотрудничества закончится. Я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной и сможем вместе отразить агрессию, но нам также нужно сделать мир лучше и добиться прогресса в мирных переговорах“, — сказал Рэтклифф.

США прекращают делиться с Украиной разведданными, которые могут способствовать атакам на территории России — Sky News

По данным британского телеканала, обмен разведданными между США и Украиной не прекратился полностью. Украинский источник Sky News сообщил, что это касается в первую очередь данных, необходимых для атак по территории России.

Собеседник издания назвал этот шаг „избирательным“ и указал, что американские разведданные, по его информации, по-прежнему будут передаваться Украине и могут быть использованы для противодействия российским войскам на оккупированной Россией территории Украины.

Макрон может в ближайшее время посетить Вашингтон вместе с Зеленским и Стармером — представитель правительства Франции

Совместный визит Эммануэля Макрона в Вашингтон с Владимиром Зеленским и Киром Стармером „рассматривается в краткосрочной перспективе“. Такое заявление сделала после заседания Совета министров официальный представитель правительства Софи Примас.

Примас не уточнила, когда именно может состояться эта поездка. Пока лишь известно, что президент Франции намерен сегодня вечером выступить с телеобращением к соотечественникам, а в четверг принять участие в саммите в Брюсселе, посвященном европейской обороне.

Стармер и Келлог пытались помирить Трампа и Зеленского — CNN

После публичного спора президентов США и Украины администрация Трампа провела неофициальные переговоры с Зеленским, сообщает CNN. Высшие чиновники, включая спецпосланника Кита Келлога, призывали Киев стабилизировать отношения с Вашингтоном и возобновить переговоры до выступления Трампа в Конгрессе.