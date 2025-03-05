ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1106-й день) | Уолтц: США и Украина вскоре могут провести переговоры, посвященные завершению войны
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Зеленский пытается помириться с Трампом
Президент США Дональд Трамп, выступая 5 марта, заявил, что получил „важное письмо“ от Владимира Зеленского с призывом к переговорам. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Трамп имел в виду пост Зеленского в соцсетях от 4 марта, в котором тот выражал готовность сотрудничать с Вашингтоном.
Источники CNN сообщили, что пост появился после переговоров украинской стороны с представителями Трампа, в том числе Китом Келлогом, которые настаивали на стабилизации отношений. The Times пишет, что премьер Британии Кир Стармер также убеждал Зеленского пойти на контакт с Белым домом.
Обсуждаемая сделка по природным ресурсам пока не подписана: Трамп рассчитывает на более выгодные условия. Военная помощь Украине, приостановленная 3 марта, пока не возобновлена. WSJ отмечает, что пауза может затянуться, пока Трамп не удостоверится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры.
5 марта Financial Times сообщила, что США также прекратили обмен разведданными с Украиной. Daily Mail утверждает, что Вашингтон запретил Лондону передавать Киеву полученную информацию.
Жители Франции (в отличие от жителей Германии) выступают за продолжение помощи Украине
Согласно опросу Elabe для BFMTV, 64% французов поддерживают продолжение военной помощи Украине: 44% за сохранение текущего уровня, 20% — за увеличение. Против выступают 35% (18% за сокращение, 17% за прекращение).
67% французов поддерживают отправку миротворцев, но только после подписания мирного договора. Пока боевые действия продолжаются, 68% против ввода войск.
По вопросу вступления Украины в ЕС мнения разделились: 35% поддерживают после войны, 31% — немедленно, 33% против.
Во Франции уровень поддержки Украины растёт, тогда как в Германии, согласно февральскому опросу, 46% жителей против финансовой и военной помощи, а лишь 28% выступают за её продолжение.
Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной — Fox
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить сотрудничество в сфере разведки с Украиной, сообщил Fox Business Network директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
„Я думаю, что этот перерыв (в обмене разведданными — Би-би-си) в области военного и разведывательного сотрудничества закончится. Я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной и сможем вместе отразить агрессию, но нам также нужно сделать мир лучше и добиться прогресса в мирных переговорах“, — сказал Рэтклифф.
США прекращают делиться с Украиной разведданными, которые могут способствовать атакам на территории России — Sky News
По данным британского телеканала, обмен разведданными между США и Украиной не прекратился полностью. Украинский источник Sky News сообщил, что это касается в первую очередь данных, необходимых для атак по территории России.
Собеседник издания назвал этот шаг „избирательным“ и указал, что американские разведданные, по его информации, по-прежнему будут передаваться Украине и могут быть использованы для противодействия российским войскам на оккупированной Россией территории Украины.
Макрон может в ближайшее время посетить Вашингтон вместе с Зеленским и Стармером — представитель правительства Франции
Совместный визит Эммануэля Макрона в Вашингтон с Владимиром Зеленским и Киром Стармером „рассматривается в краткосрочной перспективе“. Такое заявление сделала после заседания Совета министров официальный представитель правительства Софи Примас.
Примас не уточнила, когда именно может состояться эта поездка. Пока лишь известно, что президент Франции намерен сегодня вечером выступить с телеобращением к соотечественникам, а в четверг принять участие в саммите в Брюсселе, посвященном европейской обороне.
Стармер и Келлог пытались помирить Трампа и Зеленского — CNN
После публичного спора президентов США и Украины администрация Трампа провела неофициальные переговоры с Зеленским, сообщает CNN. Высшие чиновники, включая спецпосланника Кита Келлога, призывали Киев стабилизировать отношения с Вашингтоном и возобновить переговоры до выступления Трампа в Конгрессе.
В результате Зеленский опубликовал пост, выразив сожаление о ссоре, но без прямых извинений. По данным Telegraph, в переговорах также участвовал британский премьер Кир Стармер, который убеждал украинского лидера сделать шаг навстречу США.
Ночью российская армия атаковала Украину 181 ударным беспилотником, 115 удалось сбить — Воздушные силы ВСУ
В ночь на среду Россия запустила в сторону Украины 181 ударный БПЛА типа Shahed, беспилотники-имитаторы разных типов, три баллистические ракеты „Искандер“ М/KN-23 и одну ракету С-300. Об этом сообщают в своей сводке Воздушные силы ВСУ.
По состоянии на утро среды сбито 115 „шахедов“ и беспилотников других типов, 55 беспилотников-имитаторов „локационно утрачены без негативных последствий“, сообщают украинские военные.
В результате ночной атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
Уолтц: США и Украина вскоре могут провести переговоры
Украина и США вскоре могут провести новый раунд переговоров, посвящённых завершению войны России против Украины. Об этом заявил в среду советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Как сообщил Уолтц журналистам, он поговорил по телефону с „украинским советником по нацбезопасности“ и обсудил с ним возможное место и время таких переговоров, а также их содержание и состав делегаций.
Cоветник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии „Суспільному“ сообщил, что с Волтцем по телефону говорил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сам Ермак впоследствии подтвердил это, написав, что встреча предствителей США и Украины состоится уже в ближайшее время.
По словам советника президента США, за последние 24 часа после заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам „и дальнейших разговоров“ можно надеяться на дальнейшее движение вперёд.
При этом Уолтц подчеркнул, что от успеха будущих переговоров зависит разморозка военной помощи Украине, о приостановке которой со стороны США стало известно накануне.
Уолтц дал понять, что на переговорах с Украиной американская сторона рассчитывает выработать некие инициативы, которые будут предложены российской стороне. Неясно, идёт ли речь, в частности, о частичном перемирии, которое предложил в частности президент Франции Эммануэль Макрон и с которым в общих чертах согласился накануне президент Украины Владимир Зеленский - речь идёт о моратории на ракетные и воздушные удары и войну на море.
По материалам Би-би-си, „Медузы“ и Радио Свобода