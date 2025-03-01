ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1102-й день) | Зеленский - о Трампе: несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами

Российские дроны атаковали Харьков

В ночь на субботу российский беспилотник нанёс удар по больнице в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов. По его информации, ранены семь человек, как минимум 50 пациентов эвакуированы.

Атаки российских дронов зафиксированы в Киевском, Шевченковском и Новобаварском районах Харькова. Сообщается о нескольких взрывах, в частности, о попадании в здание в центре города. Харьковская областная прокуратура на данный момент сообщает о 12 пострадавших.

NBC: США прекратили финансировать энергосистему Украины

Госдепартамент США несколько дней назад остановил реализацию программы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой сотни миллионов долларов выделялись на возобновление работы энергосистемы Украины после российских обстрелов. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работающих в украинской миссии агентства.

По их словам, агентство также существенно сокращает свое присутствие в Украине: если ранее в миссии USAID в этой стране работали 64 человека, то после реструктуризации останется лишь восемь сотрудников.

Один из источников телеканала выразил мнение, что принятые решения „существенно подорвут“ возможности администрации президента США Дональда Трампа вести переговоры о прекращении войны и „станут сигналом для России“, что Америку „не волнует Украина и ее прошлые инвестиции“.

Зеленский: несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами

“Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать“, — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (бывший „Твиттер“). „Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и прямыми друг с другом, чтобы по-настоящему понимать наши общие цели“.