ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1102-й день) | Зеленский - о Трампе: несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Российские дроны атаковали Харьков
В ночь на субботу российский беспилотник нанёс удар по больнице в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов. По его информации, ранены семь человек, как минимум 50 пациентов эвакуированы.
Атаки российских дронов зафиксированы в Киевском, Шевченковском и Новобаварском районах Харькова. Сообщается о нескольких взрывах, в частности, о попадании в здание в центре города. Харьковская областная прокуратура на данный момент сообщает о 12 пострадавших.
NBC: США прекратили финансировать энергосистему Украины
Госдепартамент США несколько дней назад остановил реализацию программы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой сотни миллионов долларов выделялись на возобновление работы энергосистемы Украины после российских обстрелов. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работающих в украинской миссии агентства.
По их словам, агентство также существенно сокращает свое присутствие в Украине: если ранее в миссии USAID в этой стране работали 64 человека, то после реструктуризации останется лишь восемь сотрудников.
Один из источников телеканала выразил мнение, что принятые решения „существенно подорвут“ возможности администрации президента США Дональда Трампа вести переговоры о прекращении войны и „станут сигналом для России“, что Америку „не волнует Украина и ее прошлые инвестиции“.
Зеленский: несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами
“Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать“, — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (бывший „Твиттер“). „Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и прямыми друг с другом, чтобы по-настоящему понимать наши общие цели“.
Он добавил, что Украина очень благодарна Соединенным Штатам за поддержку, особенно в течение трех лет полномасштабного вторжения, и выразил свою благодарность президенту Трампу. „Я хочу, чтобы США более твердо стояли на нашей стороне“, — написал украинский президент.
Киев готов подписать соглашение с США о редкоземельных металлах
Украина „готова подписать соглашение о минералах“, заявил Владимир Зеленский, но добавил, что продолжает призывать США к обеспечению гарантий безопасности. „Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины“, — написал он.
По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне, „но никто не хочет мира больше, чем мы“. „Прекращение огня не сработает с Путиным. За последние десять лет он нарушил прекращение огня 25 раз. Единственный выход — настоящий мир“, — пишет Зеленский.
В Берлине прошел марш российской оппозиции против Путина
В Берлине в субботу, 1 марта, прошла протестная акция, возглавляемая представителями российской оппозиции Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой. Шествие проходит под лозунгом „Россия против Путина“. По данным журналистов DW, к началу марша на площади Потсдамер плац собрались несколько сотен человек.
Как заявил накануне Кара-Мурза, акция приурочена к „трем черным февральским датам“ - первой годовщине убийства Алексея Навального, третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину и десятой годовщине убийства Бориса Немцова.
В результате ракетного удара по Одессе пострадали два человека, повреждена инфраструктура порта
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает в своем телеграм-канале, что по Одессе нанесен удар баллистической ракетой. Пострадали двое сотрудников порта.
„В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта“, — пишет Кипер.
Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Страмером
Премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.
На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“ — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.
Стармер также обратил внимание, что прохожие приветствовали кортеж украинского президента.
Карл III встретится с Владимиром Зеленским
Король Великобритании Карл III встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас находится в Лондоне, пишет „Би-би-си“. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, встреча состоится в воскресенье, 2 марта.
Ранее встреча президента Украины с королем не планировалась. Источники „Би-би-си“ сообщили, что направить приглашение Зеленскому Карла III попросило правительство Великобритании. Зеленский и Карл III встречались дважды после восшествия короля на престол. Первая встреча произошла в феврале 2023 года, вторая — в июле 2024-го.
МИД РФ обвинил Зеленского в недоговороспособности
После окончившегося скандалом визита президента Украины Владимира Зеленского в США МИД России переложил на Киев вину в нежелании закончить развязанную Москвой три года назад войну. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала в субботу, 1 марта, украинского лидера „недоговороспособным“, а его общение с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампоми Джей Ди Вэнсом - „политическим и дипломатическим провалом“.
В российском МИД утверждают, что от продолжения мирных переговоров весной 2022 года отказались представители Украины, продолжая обвинять президента страны в „неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности“. Во внешнеполитическом ведомстве развязавшей военную агрессию России настаивают, что это Киев „оправдывает продолжение боевых действий“, используя „ложь и манипуляции“.
Захарова обрушилась на Зеленского с обвинениями в „неспособности проявить чувство ответственности“ и „одержимостью продолжением войны“, заявив, что он „отвергает мир, который для него смерти подобен“. Лидеров стран Европы МИД РФ обвинил в „политической слабости“.
Пентагон останавливает все военные кибероперации против РФ
Министр обороны США Пит Хегсет поручил киберкомандованию вооруженных сил США прекратить направленное против России планирование, включая наступательные кибероперации, сообщило в пятницу, 28 февраля, издание The Record со ссылкой на источники.
Когда именно приказ Хегсета вступает в силу, пока неясно. По словам собеседников издания, командованию сообщили, что он начнет действовать „в обозримом будущем“. В настоящее время киберкомандование США проводит „оценку рисков“, по результатам которой для Хегсета подготовят перечень всех подпавших под „заморозку“ миссий и потенциальных угроз, которые по-прежнему исходят от России.
Источники: DW и Русская служба Би-би-си