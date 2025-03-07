ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1108-й день) | Власти Польши подняли в небо военную авиацию во время российской ракетной атаки на Украину

Россия за ночь запустила 67 ракет и 194 беспилотника — Воздушные силы ВСУ По данным украинских военных, главной целью комбинированного удара были объекты газодобывающей промышленности. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в атаке были задействованы крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ и „Калибр“, баллистические ракеты „Искандер“ М/KN-23, зенитные управляемые ракеты С-300, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 194 ударных беспилотника и дроны-имитаторы. Украинские военные подчеркивают, что впервые в отражении атаки участвовали французские истребители Mirage-2000, в прошлом месяце поступившие в распоряжение ВСУ. Украинские власти сообщили об ударах по Харькову, а также Тернопольской и Черниговской областям. В Харькове пострадал неназванный объект гражданской инфраструктуры и соседние жилые дома, 8 человек пострадали. В Тернопольской области две ракеты попали в газотранспортную сеть. Власти области предупредили о проблемах с газоснабжением во многих населенных пунктах.

Российское Минобороны подтвердило, что целью ночного удара была украинская газовая инфраструктура В сообщении ведомства указывается, что российская армия нанесла удар „высокоточным оружием большой дальности“ и беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры. Как утверждает Минобороны РФ, эти объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Власти Польши подняли в небо военную авиацию на фоне российской ракетной атаки на Украину, сообщило Минобороны страны. „В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, выполняющей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве“, — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в воздух были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

Страны Евросоюза не смогли договориться о новых обязательствах по поддержке Украины Страны Евросоюза на саммите Европейского совета, который проходил вечером 6 марта, не согласовали конкретных обязательств по поддержке Украины в ближайшее время. По итогам встречи, на которой в том числе присутствовал Владимир Зеленский, лидеры стран ЕС договорились лишь об увеличении расходов на собственную оборону. Как пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник, обсуждение вопросов европейской обороны продолжалось большую часть 10-часового заседания, в то время как переговоры по Украине заняли лишь 15 минут. В итоге по итогам встречи был опубликован документ (его подписали 26 из 27 стран сообщества — все, за исключением Венгрии), который лишь призывает ускорить и увеличить поддержку Украины в будущем. В нем, в частности, говорится, что ЕС „приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения неотложных военных и оборонных потребностей Украины“.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что переговоры между Украиной и США пройдут в Джидде. Переговоры пройдут „на следующей неделе“, но точную дату МИД королевства не назвал. Накануне том, что встреча может пройти в Джидде, а не в Эр-Рияде, говорил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он приедет в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта, а затем его команда останется там для встречи с американцами. Возможной датой переговоров называлось 11 или 12 марта.

На Чернобыльской АЭС ликвидировали последствия атаки 14 февраля. Чрезвычайную ситуацию на ЧАЭС удалось ликвидировать только к 12 дня пятницы, 7 марта, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. ЧАЭС была атакована беспилотниками 14 февраля. Украинские власти обвинили в атаке Россию, но Москва отвергла свою причастность. В результате удара на станции произошел пожар. После того как пожар потушили, наполнитель защитной оболочки укрытия продолжал тлеть. Этот процесс удалось установить только 7 марта. Все это время показатели радиационного фона оставались в норме.