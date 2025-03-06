ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1107-й день) | Американские СМИ: представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Москве критикуют Эммануэля Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге подверг резкой критике обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором тот говорил о необходимости усиления безопасности Европы и называл недопустимым поражение Украины в войне. Песков назвал выступление Макрона „весьма и весьма конфронтационным“.
Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны.
Песков также посетовал на то, что Макрон в своем выступлении „назвал Россию чуть ли не врагом, противником Франции“, но при этом не упомянул „о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ“.
Залужный: США разрушают мировой порядок
Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в „разрушении мирового порядка“. Такое заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.
„Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США“, — заявил Залужный.
Он также выразил обеспокоенность тем, что НАТО может прекратить существование, а Россия после Украины „придет за Европой“.
Уиткофф: Трампу понравилось „письмо“ Зеленского, в нем были извинения и благодарность
Еще одна цитата из разговора с журналистами спецпосланника президента США Стива Уиткоффа: он сказал, что Дональду Трампу понравилось то, что он назвал „письмом“ Зеленского.
„Он посчитал, что письмо Зеленского — это очень положительный первый шаг. Там были извинения. Там было признание того, что Соединенные Штаты так много сделали для страны Украины, и было чувство благодарности“, — сказал Уиткофф.
Американские СМИ: представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта
Axios и Fox News со ссылкой на неназванные источники сообщают, что делегации Украины и США проведут встречу в Эр-Рияде в среду, 12 марта.
Корреспондентка Fox News пишет, что с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, а с украинской - глава Офиса президента Андрей Ермак. По ее словам, американская делегация выезжает в Эр-Рияд во вторник.
Ермак накануне сообщал о своем разговоре с Уолтцем и грядущей встрече с представителями администрации.
В Белом доме назвали ложным сообщение Reuters о планах лишить правового статуса около 240 тыс. украинцев в США
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала недостоверными сообщения об отмене временного правового статуса около 240 тысяч украинцев.
О том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 тысяч украинцев, бежавших от войны, в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
„Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет ошеломляющим отходом от того приема, который украинцы получили при администрации президента Джо Байдена“, — писало агентство.
„Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: такое решение пока не принято“, — написала в ответ Левитт в соцсети Х (внимание на ее пост обратило агентство „Интерфакс-Украина“).
Тимошенко и Порошенко подтвердили переговоры с представителями Белого дома. Но, по их словам, проведение выборов на них не обсуждалось
Бывший президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в фейсбуке, что он и его соратники по партии „Европейская солидарность“ „публично и прозрачно работаем с американскими партнерами“. „Неоднократно предлагали скоординировать с властью эти встречи вплоть до приглашения на них посла“, — заявил он.
Порошенко добавил, что выборы в Украине „возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины“.
Бывший премьер Украины и лидер партии „Батькивщина“ Юлия Тимошенко также заявила, что до завершения войны „под сильным лидерством“ президента Трампа „о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи“.