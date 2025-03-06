В Москве критикуют Эммануэля Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге подверг резкой критике обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором тот говорил о необходимости усиления безопасности Европы и называл недопустимым поражение Украины в войне. Песков назвал выступление Макрона „весьма и весьма конфронтационным“.

Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны.

Песков также посетовал на то, что Макрон в своем выступлении „назвал Россию чуть ли не врагом, противником Франции“, но при этом не упомянул „о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ“.

Залужный: США разрушают мировой порядок

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в „разрушении мирового порядка“. Такое заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

„Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США“, — заявил Залужный.

Он также выразил обеспокоенность тем, что НАТО может прекратить существование, а Россия после Украины „придет за Европой“.

Уиткофф: Трампу понравилось „письмо“ Зеленского, в нем были извинения и благодарность

Еще одна цитата из разговора с журналистами спецпосланника президента США Стива Уиткоффа: он сказал, что Дональду Трампу понравилось то, что он назвал „письмом“ Зеленского.