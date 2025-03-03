ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1104-й день) | CNN: подготовка встречи Путина и Трампа, возможно, будет ускорена

При этом в Великобритании не подтверждают слова Макрона о том, что план уже готов и согласован между Парижем и Лондоном. Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в комментарии „Би-би-си“ заявил , что сейчас „обсуждается целый набор вариантов“. „Ни один из них на данном этапе не согласован“, — подчеркнул он.

Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил смысл частичного прекращения огня: в зависимости от его выполнения Украина и ее союзники поймут, действует ли Владимир Путин добросовестно и готов ли он начать серьезные переговоры о долгосрочном мирном соглашении.

В интервью Макрон также заявил, что в рамках усиления европейской безопасности Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников — чтобы уменьшить зависимость Европы от США. Он не назвал страны, которым будет сделано такое предложение.

Макрон также заявил, что на втором этапе в рамках плана страны Европы направят в Украину миротворческий контингент. Он не привел никаких деталей этого.

По словам Макрона, в рамках плана предлагается введение частичного перемирия сроком на один месяц. „Частичность“ будет заключаться в том, что прекращение огня будет распространяться только на воздушные и морские атаки, в том числе на удары по энергетическим объектам, — но не на наземные боевые действия. По словам Макрона, соблюдение режима прекращения огня на земле „будет очень трудно проверить“.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro заявил , что Париж и Лондон подготовили совместный план по прекращению российско-украинской войны. Он выступил через несколько часов после того, как в Лондоне завершился европейский саммит по безопасности.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате российского удара, официально не раскрывается. „Украинская правда“ сообщила , что, по информации источников, „речь идет о нескольких десятках погибших и до сотни раненых“. В одной из больниц Днепропетровской области находится „большое количество“ военных, раненных в результате удара, пишет „Суспiльне“, ссылаясь на источники.

Вооруженные силы РФ 1 марта нанесли ракетный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие одного из подразделений Сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, опубликованном в фейсбуке 3 марта.

Как отмечает „Европейская правда“, дополнительные 20 миллиардов евро в год, которые бы позволили полностью заместить американский вклад, составляют всего лишь 0,0001% от ВВП Евросоюза — но основная сложность заключается не в деньгах, а в физическом отсутствии оружия. Его запасы на складах ЕС и Великобритании подходят к концу, а темпы производства невелики, и чтобы их масштабировать, в любом случае потребуется время. Bloomberg в своей редакционной статье пишет , что для этого необходимы быстрые политические решения на европейском уровне о повышении трат на оборону и более тесное сотрудничество между Евросоюзом и Великобританией.

Доля США в поставках оружия Украине с начала полномасштабной войны составляет около 50% — с 2022 по 2024 год ЕС и Великобритания предоставили Киеву оружие на 62 миллиарда евро, а Соединенные Штаты — на 64 миллиарда.

В американской прессе еще 28 марта, сразу после ссоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стали появляться сообщения о возможном прекращении американской помощи Украине. В частности, о наличии таких планов писала The Washington Post. Источники NYT тогда же сообщали, что США могут полностью прекратить даже косвенную поддержку Киева, например, обмен разведданными и подготовку украинских военных.

Обсуждаться будет в том числе приостановка поставок боеприпасов и оборудования, которые были выделены и оплачены еще при администрации Джо Байдена. Речь может идти либо о приостановке, либо о полной отмене поставок, пишет NYT.

CNN: подготовка встречи Путина и Трампа, возможно, будет ускорена

Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России в ближайшие недели продолжатся и даже ускорятся. Также в частном порядке обсуждается, что будет ускорена подготовка личной встречи президентов двух стран, пишет американский телеканал CNN.

Первый раунд переговоров представителей Москвы и Вашингтона прошел 18 февраля в Саудовской Аравии. По информации CNN, сейчас ведется подготовка ко второму раунду, который также состоится в одной из стран Персидского залива.

В Москве рассчитывают, что на фоне осложнившихся отношений президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским нелегкие переговоры о прекращении российско-украинской войны отойдут на второй план по сравнению с обсуждением потенциально выгодных экономических сделок между США и Россией, сообщает CNN.

„Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский“. Трамп — о словах президента Украины, что мирное соглашение еще далеко

Президент США Дональд Трамп назвал слова Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение еще „очень, очень далеко“ „худшим заявлением“, которое мог сделать президент Украины.

„Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США — вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?“ — написал Трамп в соцсети TruthSocial.