ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1105-й день) | Financial Times: Украина, вероятно, исчерпает запасы американской помощи через два-три месяца

Военный аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман также сказал газете, что „мы начнем видеть крупные последствия через пару месяцев“. „И в первую очередь они будут связаны со способностью Украины наносить высокоточные удары“, — продолжил Кофман.

„После этого нам станет очень трудно. Это не будет полный коллапс, но нам придется отступать быстрее“, — сказал собеседник FT.

Financial Times (доступ может быть платным) цитирует высокопоставленного источника в украинской разведке, который утверждает что запасов оружия и техники, полученных от США, Украине хватит на „два-три месяца“. Это меньше, чем говорили источники других СМИ, утверждавших, что у Украины есть минимум полгода.

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что США перед принятием решения о приостановке военной помощи Украине не консультировались с союзниками, ни по НАТО, ни по Рамштайнской группе, и не информировали их, передает Wiadomosci . „Польша продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией“, — добавил Вронский.

Ни слова о приостановке помощи . В его заявлении не было реакции на решение США приостановить военную помощь Украине.

Готовность подписать соглашение . Он поблагодарил США за поддержку на протяжении всей войны, добавив, что Киев „готов“ подписать предложенное США соглашение по минеральным ресурсам.

Первые этапы. Зеленский предложил несколько начальных этапов прекращения войны, включая освобождение пленных и перемирие на море и в небе.

„Сильное лидерство“ . Зеленский сказал, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир „под сильным лидерством президента Трампа“.

„Пора сделать все правильно“ . Зеленский выразил сожаление по поводу своей ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в прошлую пятницу, заявив, что его встреча с президентом США „прошла не так, как предполагалось“.

Владимир Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом. Главное из его заявления:

Украинский военный аналитик Павел Нарожный уточнил, что речь идет о HIMARS, которому у Украины реальной замены нет. У Украины останутся британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, но они медленнее и легче сбиваются, сказал Нарожный.

Марин Ле Пен осудила приостановку американской военной помощи Украине

Лидер французской ультраправой партии „Национальное объединение“ Марин Ле Пен в интервью газете Le Figaro во вторник раскритиковала Дональда Трампа за приостановку военной помощи Украине. „Я считаю, что бесцеремонность этого решения подлежит осуждению. Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, ведущим патриотическую оборону своей страны“, — цитирует газета Ле Пен.

„Никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать их поддержку, если они этого не желают“, признала Ле Пен, однако Вашингтон должен был дать Киеву „разумный срок“ на перестройку.

Ле Пен в прошлом была известна своей пророссийской позицией. Однако она последовательно проводила курс на смягчение прежних экстремистских позиций своей партии по многим вопросам, и RN даже избегает разговоров об общности своих взглядов с Трампом. Ее протеже в руководстве партии Жордан Барделла занимает, во всяком случае на словах, даже более проукраинскую позицию.

Партия Ле Пен сохраняет высокие шансы получить много голосов на досрочных парламентских выборах, которые вероятно пройдут во Франции в этом году; у нее самой, как считается, в 2027 году также будут неплохие шансы на победу на президентских выборах.

Австралия не исключает отправку войск в Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что не исключает участие австралийских войск в миротворческом контингенте в Украине. „Обсуждаются различные предложения. — сказал Албанезе журналистам в Сиднее. — Если поступит просьба, мы ее рассмотрим“.