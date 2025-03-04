ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1105-й день) | Financial Times: Украина, вероятно, исчерпает запасы американской помощи через два-три месяца
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Владимир Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом. Главное из его заявления:
„Пора сделать все правильно“. Зеленский выразил сожаление по поводу своей ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в прошлую пятницу, заявив, что его встреча с президентом США „прошла не так, как предполагалось“.
„Сильное лидерство“. Зеленский сказал, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир „под сильным лидерством президента Трампа“.
Первые этапы. Зеленский предложил несколько начальных этапов прекращения войны, включая освобождение пленных и перемирие на море и в небе.
Готовность подписать соглашение. Он поблагодарил США за поддержку на протяжении всей войны, добавив, что Киев „готов“ подписать предложенное США соглашение по минеральным ресурсам.
Ни слова о приостановке помощи. В его заявлении не было реакции на решение США приостановить военную помощь Украине.
МИД Польши: США заранее не информировали союзников о приостановке помощи Украине
Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что США перед принятием решения о приостановке военной помощи Украине не консультировались с союзниками, ни по НАТО, ни по Рамштайнской группе, и не информировали их, передает Wiadomosci. „Польша продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией“, — добавил Вронский.
Источник Financial Times в украинской разведке: запасы, поставленные США, иссякнут через два-три месяца
Financial Times (доступ может быть платным) цитирует высокопоставленного источника в украинской разведке, который утверждает что запасов оружия и техники, полученных от США, Украине хватит на „два-три месяца“. Это меньше, чем говорили источники других СМИ, утверждавших, что у Украины есть минимум полгода.
„После этого нам станет очень трудно. Это не будет полный коллапс, но нам придется отступать быстрее“, — сказал собеседник FT.
Военный аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман также сказал газете, что „мы начнем видеть крупные последствия через пару месяцев“. „И в первую очередь они будут связаны со способностью Украины наносить высокоточные удары“, — продолжил Кофман.
Украинский военный аналитик Павел Нарожный уточнил, что речь идет о HIMARS, которому у Украины реальной замены нет. У Украины останутся британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, но они медленнее и легче сбиваются, сказал Нарожный.
Марин Ле Пен осудила приостановку американской военной помощи Украине
Лидер французской ультраправой партии „Национальное объединение“ Марин Ле Пен в интервью газете Le Figaro во вторник раскритиковала Дональда Трампа за приостановку военной помощи Украине. „Я считаю, что бесцеремонность этого решения подлежит осуждению. Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, ведущим патриотическую оборону своей страны“, — цитирует газета Ле Пен.
„Никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать их поддержку, если они этого не желают“, признала Ле Пен, однако Вашингтон должен был дать Киеву „разумный срок“ на перестройку.
Ле Пен в прошлом была известна своей пророссийской позицией. Однако она последовательно проводила курс на смягчение прежних экстремистских позиций своей партии по многим вопросам, и RN даже избегает разговоров об общности своих взглядов с Трампом. Ее протеже в руководстве партии Жордан Барделла занимает, во всяком случае на словах, даже более проукраинскую позицию.
Партия Ле Пен сохраняет высокие шансы получить много голосов на досрочных парламентских выборах, которые вероятно пройдут во Франции в этом году; у нее самой, как считается, в 2027 году также будут неплохие шансы на победу на президентских выборах.
Австралия не исключает отправку войск в Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что не исключает участие австралийских войск в миротворческом контингенте в Украине. „Обсуждаются различные предложения. — сказал Албанезе журналистам в Сиднее. — Если поступит просьба, мы ее рассмотрим“.
Он уточнил, что пока никаких просьб ниоткуда не поступало. „Исторически, Австралия играла важную роль в миротворческих операциях на Кипре, в Африке и в других местах. Мы хотим видеть мир в Украине. Но мы также хотим удостовериться, что незаконные и аморальные действия России не будут вознаграждены, и что Владимир Путин с его планами — это имперские планы, не только в Украине, но и в других странах — не будет поощрен или вознагражден“, — сказал австралийский премьер.
Австралия поддерживает Украину и присоединилась ко всем санкциям против России. После столкновения в Овальном кабинете не только правительство, но и оппозиция в Австралии высказались в поддержку Владимира Зеленского.
Фон дер Ляйен: страны ЕС могут мобилизовать около 800 млрд евро на перевооружение и наращивание оборонной промышленности
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что подготовлен план, который позволит странам Евросоюза вложить около 800 млрд евро в наращивание военных возможностей и развитие оборонной промышленности.
Большую часть из этой суммы, 600 млрд евро, планируется изыскать за счет смягчения ограничений на дефицит бюджета (не более 3% ВВП) и госдолга (не более 60% ВВП) для стран-членов ЕС (несколько из них, например Франция, и так не соблюдают эти ограничения). Эта мера применялась, в частности, во время пандемии Covid-19.
Кроме того, 150 млрд Еврокомиссия готова предоставить странам в виде кредитов на совместные закупки в таких областях, как системы ПВО и артиллерия, сказала фон дер Ляйен. Это позволит закупать по более выгодным ценам.
Странам также позволят направлять на оборонные нужды европейские субсидии, направленные на выравнивание диспропорций в экономическом развитии государств (это механизм перераспределения средств от более богатых стран к более бедным).
Также Евросоюз поможет привлечь частное финансирование, например через Европейский банк реконструкции и развития.
Песков: Москва настаивает на снятии санкций США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности снятия санкций США в рамках нормализации отношений, инициированной администрацией Трампа. „Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными, — цитирует Пескова ТАСС. — Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций“.
Относительно прогресса в этом вопросе „пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить“, сказал Песков. „Мы не слышали каких-то официальных заявлений“, — добавил он.
Песков комментировал статью агентства Reuters, основанную на нескольких анонимных источниках. В ней говорилось, что Белый дом обратился Госдепартаменту и Минфину США с просьбой составить список санкций, смягчение которых можно было бы предложить России в ходе дальнейших переговоров.