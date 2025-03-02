ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1103-й день) | Глава Еврокомиссии пообещала план перевооружения Европы

Команда Трампа посоветовала ему завершить переговоры с Зеленским после „оскорбления в Овальном кабинете“. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что после перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме команда Трампа „единогласно“ пришла к выводу, что продолжение переговоров невозможно. „У нас была встреча, когда прессу попросили уйти, и мы практически единогласно сообщили президенту, что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это может двигаться вперед, и что любые дальнейшие действия только пойдут вспять. И это то, что мы сказали президенту Зеленскому и его команде“, — рассказал Уолтц в интервью Fox News. „Это была какая-то засада. Это было абсолютно неправильно. У нас была прекрасная обстановка в Восточной комнате [Белого дома], готовая к тому, что оба лидера подпишут [соглашение], которое объединило бы США и Украину экономически на поколение вперед. Критически важные полезные ископаемые, которые нужны нам, экономические инвестиции, которые нужны им, — и это вслед за премьер-министром Великобритании [Киром Стармером], который говорил, что он готов отправить миротворцев в Украину; президентом Франции [Эммануэлем] Макроном, который готов отправить миротворцев, и генеральным секретарем НАТО [Марком Рютте], с которым президент [США] только что говорил о более широких гарантиях безопасности“. По словам Уолтца, подписание соглашения „действительно должно было быть позитивным моментом для Украины“, после которого можно было бы перейти к дальнейшим переговорам с российской стороной, чтобы положить конец войне. Однако Зеленский, как сказал Уолтц, выбрал „неправильный подход, неправильное время и определенно не того президента“, чтобы „пытаться делать такие вещи“. По мнению Уолтца, Зеленский привык слышать от предыдущего президента США Джо Байдена, что Америка будет поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“, и выписывать чеки. „Я думаю, президент [США] так расстроен и откровенно зол, потому что неясно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия“, — добавил Уолтц. На вопрос ведущего, считает ли Уолтц, что Зеленский, покидая Белый дом, в полной мере понял, что произошло, тот ответил, что, „честно говоря, нет“. „Его команда поняла. Его посол и его советник были практически в слезах, желая, чтобы это продвинулось вперед, но Зеленский все еще спорил, и, наконец, я сказал ему: „Господин президент, время не на вашей стороне на поле боя, время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации, и, что самое важное, терпение США и налогоплательщиков не безгранично““, — заявил Уолтц.

Зеленский обсудил со Стармером гарантии безопасности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне и пообещал продолжать поддерживать Украину. Лондон выдал Киеву кредит на 2,74 млрд евро для поддержки украинской армии. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Макрон пообещал Украине сотни миллиардов евро помощи. По словам французского президента, путинская Россия - экзистенциальная угроза для Европы. Он призвал Трампа возобновить диалог с Зеленским и не заключать сделки по Украине без участия Киева. Подробнее ЗДЕСЬ.

Британия, Франция и Украина готовят новый мирный план после публичной перепалки Зеленского с Трампом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон намерен совместно с Францией, Украиной и другими странами разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны. Подробнее ЗДЕСЬ.

Лавров: появление европейских миротворцев в Украине не устранит „первопричину кризиса“. Появление европейских миротворцев в Украине будет означать, что для России не исчезнут „первопричины кризиса“, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Лавров заявил, что для российской стороны „дискуссия в Европе о миротворцах для Украины — это наглость, продолжение „науськивания“ Киева на войну против России“. „На Западе не могут объяснить, что будет с территорией Украины и русским языком, если ее возьмут под контроль европейские миротворцы“, — также заявил он (все цитаты по агентству ТАСС).

Туск: Польша поддерживает Украину „без каких-либо „но““. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил перед вылетом на саммит в Лондон, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны без каких-либо дополнительных условий. Существует „определенная дилемма“ в том, что позиция США по Украине „не столь однозначна, как наша“, сказал Туск. „Но мы должны эту дилемму преодолеть“, — добавил он, подчеркнув, что сейчас у Польши „прекрасные отношения с США“ и она будет „укреплять“ их в дальнейшем. Польша при этом стоит на стороне Украины „без каких-либо „но““, заявил Туск. Он также отметил, что во время саммита предложит увеличить численность европейских войск на восточном фланге ЕС — в Финляндии, странах Балтии и Польше. „Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они защитили их от 130 млн россиян“, — подчеркнул Туск.

Глава правительства Шотландии: Трамп не должен приезжать в Британию, не обозначив поддержку Украине. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил в эфире Би-би-си, что, по его мнению, Дональд Трамп не должен приезжать с государственным визитом в Великобританию, не уточнив, что он будет защищать Украину и обеспечивать ее независимость. По его словам, США сейчас не выглядят „надежным партнером в борьбе за мир“. Суини добавил, что Владимир Зеленский был „предан“ США и что Россия из-за этого получила „зеленый свет“ для разрушительных действий на международном уровне.

Киев критикует МАГАТЭ за проезд через оккупированные области. МИД Украины раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое впервые провело ротацию наблюдателей на оккупированной Запорожской АЭС через территорию Украины, занятую российским войсками. Об этом сообщается в воскресенье, 2 марта, на сайте украинского МИД. О приезде специалистов МАГАТЭ рассказали в Telegram-канале Запорожской АЭС в субботу, 1 марта. „Маршрут впервые проходил по территории РФ“, - было сказано в сообщении. Имелись в виду регионы юго-востока Украины, оккупированные Россией. Запорожская АЭС находится в городе Энергодар Запорожской области Украины, на берегу Днепра. В руководстве Запорожской АЭС, которая после оккупации российскими войсками находится по контролем „Росатома“, сообщили, что это уже 27-я команда наблюдателей МАГАТЭ, всего в ней три инспектора. Такие эксперты работают на станции с сентября 2022 года. МИД Украины направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, обвинив его в нарушении суверенитета и территориальной целостности государства. „Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их в качестве инструмента политического давления на международное сообщество“, - считают украинские дипломаты. В Киеве заявили, что предлагали маршрут ротации экспертов МАГАТЭ через подконтрольную Украине территорию, но Москва блокировала этот вариант. В руководстве МАГАТЭ пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Джорджа Мелони: очень важно избежать раскола на Западе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с британским премьером Киром Стармером в Лондоне заявила, что сейчас „очень, очень важно“ избежать рисков раскола на Западе. „Считаю, что Великобритания и Италия могут сыграть ключевую роль в наведении мостов“, — сказала она, добавив, что хочет видеть „прочный мир“ в Украине.

Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского. В Белом доме в частном порядке дали понять, что для налаживания отношений с Зеленским нужны его публичные извинения. В Европе Зеленского, несмотря на выражение ему поддержки, призывают помириться с Трампом. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

В Лондоне открылся европейский саммит по Украине. Страны Балтии не приглашены. В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине с участием Владимира Зеленского. Сотни демонстрантов собрались на Даунинг-стрит, 10, чтобы выступить в поддержку Киева. Подробнее ЗДЕСЬ.

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы побеседовали с премьером Великобритании. Карис: гарантии безопасности должны быть убедительными и сдерживающими. В 16 часов в Лондоне начался саммит европейских лидеров, где обсуждают безопасность Европы и Украины. Президент Алар Карис сказал, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности и что гарантии должны быть убедительными и сдерживающими. Перед началом саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался по видеосвязи с лидерами стран Балтии - премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Подробнее ЗДЕСЬ.

Глава Еврокомиссии пообещала план перевооружения Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к перевооружению стран Европы и пообещала представить соответствующий план в ближайшие дни. С такими словами политик выступила в воскресенье, 2 марта, после саммита по Украине в Лондоне. Переговоры с лидерами стран Европы она назвала „хорошей и откровенной дискуссией“. По словам фон дер Ляйен, Украине нужны „всеобъемлющие гарантии безопасности“, чтобы поддержать ее экономику и армию. „Нам необходимо срочно перевооружить Европу, - цитируют главу ЕК агентство Reuters и газета Guardian. - После долгого периода недоинвестирования сейчас крайне важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности Европейского союза. В геостратегической среде, в которой мы живем, мы должны готовиться к худшему, и поэтому усиливать оборону“. Фон дер Ляйен высказалась и о возможном изменении налоговой политики ради роста трат на оборону. „Государствам ЕС необходимо больше фискального пространства для резкого увеличения расходов на оборону“, - сказала она. По ее словам, Еврокомиссия предложит соответствующий план на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта. На вопрос о диалоге с США фон дер Ляйен ответила: „Мы готовы вместе с вами защищать демократию и принцип верховенства права, согласно которому нельзя нападать, запугивать своего соседа и менять границы силой“.

Стармер объявил о четырех шагах по оказанию помощи Украине. На пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне британский премьер Кир Стармер заявил, что на встрече лидеры договорились встретиться снова в ближайшее время, чтобы „сохранить темп действий“ и продолжить работу над общим планом. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

В Сандрингеме началась встреча президента Зеленского и короля Карла III. О встрече президента Украины с королем Великобритании было объявлено вчера, Зеленский отправился на нее после саммита европейских лидеров в Ланкастер-Хаус в центре Лондона.