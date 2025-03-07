ВИДЕО | Глава военной разведки Эстонии: активность боевых действий в Украине упала
По словам начальника Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, в течение последних недель украинцы в районе Покровска (к северу от Донецка) отбросили российские войска.
Кивисельг также отметил, что в феврале боевая активность в Украине снизилась по сравнению с предыдущими двумя месяцами.
„Подразделения Российской Федерации реорганизуются, некоторые подразделения перемещаются между районами, что может также указывать на то, что где-то в регионе в будущем планируется более активная боевая деятельность“, - сказал глава военной разведки Эстонии.
Он добавил, что сократились и потери российских войск. „В декабре-январе были дни, когда Российская Федерация теряла 1700 человек убитыми, сейчас эта цифра 1000 — 1200“, - отметил он, добавив, что темп наступления тоже снизился наполовину, и продвижение Российской Федерации на фронте уменьшилось.