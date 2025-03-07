ВИДЕО | Глава военной разведки Эстонии: активность боевых действий в Украине упала

Кивисельг также отметил, что в феврале боевая активность в Украине снизилась по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

„Подразделения Российской Федерации реорганизуются, некоторые подразделения перемещаются между районами, что может также указывать на то, что где-то в регионе в будущем планируется более активная боевая деятельность“, - сказал глава военной разведки Эстонии.

Он добавил, что сократились и потери российских войск. „В декабре-январе были дни, когда Российская Федерация теряла 1700 человек убитыми, сейчас эта цифра 1000 — 1200“, - отметил он, добавив, что темп наступления тоже снизился наполовину, и продвижение Российской Федерации на фронте уменьшилось.

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