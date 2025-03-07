Дональд Трамп пригрозил России „масштабными“ санкциями

Основываясь на том, что Россия прямо сейчас сминает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, а также пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

Трамп призвал Москву и Киев садиться за стол переговоров „прямо сейчас, пока не стало слишком поздно“.

Сразу после заявлений Трампа индекс Мосбиржи упал почти на 1,5%.

Накануне санкциями Москве пригрозил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, ограничения „будут использоваться явно и агрессивно для немедленного максимального эффекта“.

В команде Трампа ранее неоднократно заявляли, что будут принуждать Москву к подписанию мирного соглашения с помощью потенциальных новых санкций. При этом 5 марта Трамп заявлял, что получил от Москвы „мощные сигналы о готовности к миру“.

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