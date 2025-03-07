07.03.2025, 12:15
DELFI В БРЮССЕЛЕ | Евросоюз слишком медлителен, и все упирается в деньги
ФОТО: | AFP/Scanpix
Консервативный и медлительный аппарат должен быть способен принимать важные и быстрые решения, от которых зависит будущее Европы. 7 марта состоялось внеочередное заседание Европейского совета.
В последний раз Delfi освещал встречу лидеров ЕС в Брюсселе всего 30 дней назад. Тогда пришло осознание, что обеспечение обороноспособности Европы — не только вопрос времени и что теперь это понимание перешло из подсознания руководителей государств в лобные доли.
Уже подписаны?