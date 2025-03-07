За рубежом
07.03.2025, 12:15

DELFI В БРЮССЕЛЕ | Евросоюз слишком медлителен, и все упирается в деньги

 
Кто победит? Украина и ее президент Владимир Зеленский (слева) нуждаются в помощи, чтобы выжить, в предоставлении которой Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан (справа) не заинтересованы
Кто победит? Украина и ее президент Владимир Зеленский (слева) нуждаются в помощи, чтобы выжить, в предоставлении которой Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан (справа) не заинтересованы
ФОТО: LUDOVIC MARIN | AFP/Scanpix

Консервативный и медлительный аппарат должен быть способен принимать важные и быстрые решения, от которых зависит будущее Европы. 7 марта состоялось внеочередное заседание Европейского совета.

В последний раз Delfi освещал встречу лидеров ЕС в Брюсселе всего 30 дней назад. Тогда пришло осознание, что обеспечение обороноспособности Европы — не только вопрос времени и что теперь это понимание перешло из подсознания руководителей государств в лобные доли.

Лобная доля — это часть мозга, которая участвует в концентрации внимания и его поддержании, понимании последствий собственного поведения и прогнозировании поведения других, контроле импульсов и эмоций, планировании будущего, а также организации и систематизации сложных видов деятельности.

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