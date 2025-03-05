05.03.2025, 16:20
DELFI В УКРАИНЕ | Политический аналитик: „Трамп играет на руку Путину, а эстонские консерваторы подыгрывают врагам“
Начало перехода США на сторону России в украинско-российской войне.
Может ли Россия прорваться дальше и полностью захватить Украину?
Возможны ли прямые поставки оружия или техники из США в Россию?
Станут ли Трамп и Путин союзниками?
У Эстонии и стран Балтии пока есть время, но насколько его хватит?
Действительно ли Зеленский вел себя неподобающим образом?
Что политолог советует эстонским консерваторам?
ФОТО: | Delfi Meedia
Украинский политический аналитик Владимир Горбач в интервью корреспонденту Delfi рассказывает, какие последствия может иметь приостановка военной помощи Украине, какие угрозы это несет для стран Балтии и Европы в целом, почему встреча Зеленского с Трампом стала дипломатической катастрофой и как эстонские консерваторы играют на руку врагам.
Трамп приостановил военную помощь Украине. Что это означает? Насколько это опасно для Украины?
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