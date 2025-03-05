Военный дневник
05.03.2025, 16:20

DELFI В УКРАИНЕ | Политический аналитик: „Трамп играет на руку Путину, а эстонские консерваторы подыгрывают врагам“

 

  • Начало перехода США на сторону России в украинско-российской войне.

  • Может ли Россия прорваться дальше и полностью захватить Украину?

  • Возможны ли прямые поставки оружия или техники из США в Россию?

  • Станут ли Трамп и Путин союзниками?

  • У Эстонии и стран Балтии пока есть время, но насколько его хватит?

  • Действительно ли Зеленский вел себя неподобающим образом?

  • Что политолог советует эстонским консерваторам?

Владимир Горбач
Владимир Горбач
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Украинский политический аналитик Владимир Горбач в интервью корреспонденту Delfi рассказывает, какие последствия может иметь приостановка военной помощи Украине, какие угрозы это несет для стран Балтии и Европы в целом, почему встреча Зеленского с Трампом стала дипломатической катастрофой и как эстонские консерваторы играют на руку врагам.

Трамп приостановил военную помощь Украине. Что это означает? Насколько это опасно для Украины?

Это означает, что Соединенные Штаты пытаются таким образом принудить Украину к остановке боевых действий. Формально — на американских условиях, но фактически — на российских, поскольку своих условий США по сути не выдвигают. По умолчанию это условия Путина, которые Трамп готов выполнять и заставлять Украину им следовать.

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