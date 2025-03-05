DELFI В УКРАИНЕ | Политический аналитик: „Трамп играет на руку Путину, а эстонские консерваторы подыгрывают врагам“

Трамп приостановил военную помощь Украине. Что это означает? Насколько это опасно для Украины?

Это означает, что Соединенные Штаты пытаются таким образом принудить Украину к остановке боевых действий. Формально — на американских условиях, но фактически — на российских, поскольку своих условий США по сути не выдвигают. По умолчанию это условия Путина, которые Трамп готов выполнять и заставлять Украину им следовать.