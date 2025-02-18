DELFI В УКРАИНЕ | „Бах, снаряд! Сгорел человек, и велосипед горит“. 85-летняя жительница Херсона о российской оккупации и жизни под ежедневными обстрелами
85-летняя Мария Ивановна Новицкая пережила Вторую мировую и снова живет под обстрелами. Ее крохотная квартирка в подвальном помещении в Херсоне — в так называемой красной зоне, сюда боятся приезжать даже волонтеры. Бабушка спит, укутавшись в несколько одеял, потому что не топит печку — боится, что если заметят дым из трубы, то прилетит дрон. Один снаряд уже прилетел, от чего выбило два окна: одно „новое“ из старых досок обошлось в 3500 гривен (80 евро), это почти вся пенсия, а второе она просто завесила одеялами. „Никогда не думала, что те, як кажуть, наші брати, могут такое творить“, — горько замечает Мария Ивановна.
К Марии Ивановне едем на свой страх и риск, все дело в том, что она живет в районе, который постоянно обстреливается. Заходим во двор. В открытой двери дома замечаем невысокого роста бабушку в мешковатом темном пальто, которая занята чем-то по хозяйству. На голове у нее повязан теплый платок в красных и зеленых тонах, из-под которого виднеются седые локоны волос. На ногах плотные рейтузы, а также шерстяные тапочки.