За рубежом
21.02.2025, 08:14

DELFI В УКРАИНЕ | Барбер с мировыми наградами осталась в Херсоне: „Нам здесь мода не нужна“

 
Мария
Мария
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | Delfi Meedia

Три года войны изменили Херсон. Здесь каждый день звучат обстрелы, люди прячутся от дронов, а разрушенные дома стали привычной частью пейзажа. Мария — барбер, которая когда-то представляла Украину на международных конкурсах. Теперь она не может творить: „Нам здесь мода не нужна“, — говорит она, посвятив себя волонтерству.

Приближается третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Корреспондент Delfi отправился в Херсон, чтобы пообщаться с местными жителями о том, как им приходится выживать под постоянными обстрелами на протяжении трех лет.

Херсон — прифронтовой город, который ежедневно подвергается обстрелам российской армии. Здесь круглые сутки слышны как выходы, так и прилеты.

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