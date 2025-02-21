21.02.2025, 08:14
DELFI В УКРАИНЕ | Барбер с мировыми наградами осталась в Херсоне: „Нам здесь мода не нужна“
ФОТО: | Delfi Meedia
Три года войны изменили Херсон. Здесь каждый день звучат обстрелы, люди прячутся от дронов, а разрушенные дома стали привычной частью пейзажа. Мария — барбер, которая когда-то представляла Украину на международных конкурсах. Теперь она не может творить: „Нам здесь мода не нужна“, — говорит она, посвятив себя волонтерству.
Приближается третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Корреспондент Delfi отправился в Херсон, чтобы пообщаться с местными жителями о том, как им приходится выживать под постоянными обстрелами на протяжении трех лет.
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