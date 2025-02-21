DELFI В УКРАИНЕ | Барбер с мировыми наградами осталась в Херсоне: „Нам здесь мода не нужна“

Три года войны изменили Херсон. Здесь каждый день звучат обстрелы, люди прячутся от дронов, а разрушенные дома стали привычной частью пейзажа. Мария — барбер, которая когда-то представляла Украину на международных конкурсах. Теперь она не может творить: „Нам здесь мода не нужна“, — говорит она, посвятив себя волонтерству.