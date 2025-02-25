DELFI В УКРАИНЕ | Кличко — об авторитарности Зеленского, конфликте с Офисом президента, русском языке и „тусовках“ киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Delfi откровенно рассказал о сложных отношениях с Офисом президента и дал оценку авторитарным тенденциям Владимира Зеленского. Он объяснил, почему считает проведение выборов во время войны контрпродуктивным, прокомментировал свое отношение к тому, что в Киеве продолжают говорить на русском, и поделился мнением о тех, кто „тусуется“ в столице, пока украинские военные находятся на передовой. В разговоре также прозвучал вопрос, что бы он сказал Путину, если бы была такая возможность.