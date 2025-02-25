DELFI В УКРАИНЕ | Кличко — об авторитарности Зеленского, конфликте с Офисом президента, русском языке и „тусовках“ киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Delfi откровенно рассказал о сложных отношениях с Офисом президента и дал оценку авторитарным тенденциям Владимира Зеленского. Он объяснил, почему считает проведение выборов во время войны контрпродуктивным, прокомментировал свое отношение к тому, что в Киеве продолжают говорить на русском, и поделился мнением о тех, кто „тусуется“ в столице, пока украинские военные находятся на передовой. В разговоре также прозвучал вопрос, что бы он сказал Путину, если бы была такая возможность.
На улицах Киева много русской речи. Как вы к этому относитесь в условиях войны, когда Россия напала на Украину? Нормально ли, что украинцы между собой продолжают говорить на русском?
Мы можем общаться на любом языке — нам никто не запрещает говорить на немецком, английском, русском, украинском. Главное, чтобы люди понимали друг друга. У нас есть государственный язык, и те, кто выполняет функции государственных чиновников, государственных деятелей, обязаны говорить на украинском.